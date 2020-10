Mona Keijzer over voucherbank: “We gaan het doen”

Het ziet ernaar uit dat de voucherbank gaat lukken, dat heeft Mona Keijzer (Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat) vanochtend laten weten in het programma Goedemorgen Nederland.

“De reisorganisaties hebben niet de honderden miljoenen liggen die nu in de vouchers zitten. We gaan goed kijken wat we voor de reisorganisaties die dit geld niet hebben liggen, kunnen betekenen. De reisorganisaties zullen ook zelf een deel moeten bijdragen. Daarnaast moeten we ook toestemming krijgen van de Europese Commissie, want het kan gezien worden als staatssteun. Er zitten een hoop haken en ogen aan en niet elk bedrijf komt in aanmerking, want je moet ook kredietwaardig zijn, maar we gaan het doen”, aldus Keijzer.

Voucherbank

Reisorganisaties kunnen bij de voucherbank geld lenen om klanten te betalen die hun voucher willen omwisselen voor geld. Met een redelijke looptijd van een (overheids-) lening kan worden voorkomen dat bedrijven alsnog in liquiditeitsproblemen komen als klanten vouchers inleveren en geld terugvragen.

