MSC Bellissima verlengt aanwezigheid in Saoedi-Arabië en de Rode Zee

MSC Cruises heeft vandaag aangekondigd dat MSC Bellissima haar aanwezigheid in Saoedi-Arabië en de Rode Zee zal verlengen voor het winterseizoen 2021/2022, na een zeer succesvol openingsseizoen in de regio deze zomer.

MSC Bellissima en de routes in deze regio zijn erg populair gebleken sinds ze hier in juli vanuit Jeddah, Saoedi-Arabië, voor het eerst ging varen. Haar verdere inzet in de regio zal de cruise-ervaring verder uitbreiden voor gasten die op zoek zijn naar de ultieme winteruitstap. MSC Bellissima vervangt MSC Magnifica, die eerder gepland was om deze winter in de regio te varen.

Nieuw

Deze route voor de winter 21/22 is gloednieuw voor MSC Cruises en is de eerste in zijn soort. Het biedt internationale en lokale gasten unieke kansen om Saoedi-Arabië en Egypte per cruiseschip te ontdekken – met een bezoek aan cultureel rijke bestemmingen en ongerepte stranden zodat gasten de kans krijgen om zich onder te dompelen in de ongelooflijke geschiedenis en traditie van de regio. Vanaf 30 oktober 2021 biedt MSC Bellissima cruises van zeven nachten aan vanuit Jeddah, waarbij de havens van Ras Al Abyad, Aqaba voor Petra in Jordanië, Safaga voor Luxor in Egypte en dan AlWajh en Yanbuin Saoedi-Arabië worden aangedaan.

Author Dylan Cinjee

