MSC Cruises: aanvullende voorzorgsmaatregelen gezondheid op gehele vloot

In verband met de uitbraak van het coronavirus in China neemt MSC Cruises onmiddellijk aanvullende voorzorgsmaatregelen op het gebied van de openbare gezondheid en het welzijn van haar gasten en bemanningsleden wereldwijd op haar gehele vloot.

MSC Cruises heeft sinds 24 januari 2020 een reeks aan activiteiten ondernomen, als gevolg van de recente corona virus ontwikkelingen en heeft vandaag aanvullende maatregelen voor de volksgezondheid geïmplementeerd aan boord van al haar schepen. Ondanks het feit dat er geen gevallen van coronavirus aan boord van een van de schepen van MSC Cruises zijn, zijn de volgende aanvullende maatregelen getroffen om de gezondheid en het welzijn van alle gasten en bemanning te waarborgen:

Gasten – van alle nationaliteiten – zijn verplicht een vragenlijst voorafgaand aan inschepen in te vullen met de vraag of zij de afgelopen 30 dagen vanuit China zijn gereisd of China hebben bezocht. Iedereen die in de afgelopen 30 dagen vanuit het vasteland van China heeft gereisd of het vasteland van China heeft bezocht, zal toegang tot het schip worden geweigerd;

Voorafgaand aan inscheping van iedere cruise wordt een verplichte non-touch thermische scan uitgevoerd op alle gasten en bemanningsleden. Gasten of bemanningsleden met tekenen en/of symptomen van ziekte zoals koorts (≥38 ° C / 100,4 ° F), koude rillingen, hoesten of ademhalingsmoeilijkheden zullen geen toegang tot het schip worden verleend.

Op alle MSC Cruise-schepen zijn extra hygienische maatregelen van kracht. Gasten met koortssymptomen worden geïsoleerd in hun hut. Dezelfde maatregel geldt voor hun nauwe contacten, inclusief gasten die in dezelfde hut verblijven en eventuele familieleden, evenals elk bemanningslid dat deze gasten mogelijk heeft bediend.

Deze maatregelen volgen als aanvulling op de eerdere ondernomen acties van MSC Cruises. Gasten en bemanningsleden, die vorige week vanaf het Chinese vasteland reisden, werden bij het inschepen al gescreend op eventuele symptomen en werden gevraagd om eventuele ziektesymptomen te melden aan het medisch centrum aan boord voor verdere assistentie.

Sinds het uitbreken van het coronavirus in China, volgt MSC Cruises de situatie op het gebied van volksgezondheid en veiligheid op de voet en overlegt zij met internationale en lokale gezondheidsinstanties voor advies en aanbevelingen rondom de situatie.

