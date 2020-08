MSC Cruises hervat activiteiten in de Middellandse Zee

MSC Cruises heeft vandaag aangekondigd dat het vlaggenschip MSC Grandiosa en de MSC Magnifica vanaf 16 en 29 augustus 2020 de activiteiten in de Middellandse Zee zullen hervatten en een volledige cruise- ervaring zullen bieden met de mogelijkheid om vijf bestemmingen te ontdekken tijdens een cruise van zeven nachten.

De twee schepen zullen de eerste zijn die een nieuw allesomvattend gezondheids- en veiligheidsprotocol hebben geimplementeerd, welke is goedgekeurd door de relevante nationale autoriteiten van de landen die de schepen deze zomer tijdens hun oostelijke en westelijke Middellandse Zee vaarroutes aandoen. Over het nieuwe protocol zei de uitvoerend voorzitter van MSC Cruises, Pierfrancesco Vago: “We hebben nauw samengewerkt met relevante EU-autoriteiten, nationale gezondheidsinstanties en andere autoriteiten van de landen waar de MSC Grandiosa en de MSC Magnifica aanmeren langs hun mediterrane routes om een ​​uitgebreide reeks richtlijnen te ontwikkelen die zijn ontworpen om de gezondheid en veiligheid van alle passagiers aan boord van onze schepen te beschermen en ervoor te zorgen dat lokale gemeenschappen in de havens en bestemmingen aan wal zich op hun gemak voelen bij het verwelkomen van onze gasten.”

Middellandse Zee

MSC Grandiosa, het vlaggenschip van de rederij, biedt cruises van zeven nachten aan in de westelijke Middellandse Zee en zal aanmeren in de Italiaanse havens van Genua, Civitavecchia / Rome, Napels, Palermo en Valletta (Malta). MSC Magnifica biedt cruises van zeven nachten aan in het oostelijke Middellandse Zeegebied, vertrekkend vanuit Bari en Trieste (Italië) en aanmeren in de Griekse havens van Corfu, Katakolon en Pireaus.

Protocol

Het nieuwe operationele protocol van MSC Cruises is ontworpen om de gezondheid en veiligheid van gasten, de bemanning en de lokale gemeenschappen die de schepen van MSC Cruises bezoeken te beschermen. Om deze reden voldoet het aan én gaat verder dan de richtlijnen van belangrijke internationale en regionale regelgevende en technische instanties, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie, het EU Healthy Gateway en the International Maritieme Organization, evenals de vastgestelde voorschriften door de regeringen in de landen waar MSC Cruises-schepen actief zijn. MSC Cruises heeft er alles aan gedaan om elk aspect van de reis van de gast te omvatten, van het moment van boeken tot inscheping, van het leven aan boord tot de terugkeer naar huis, met behoud van het unieke karakter van de cruisevakantie- beleving.

