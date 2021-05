MSC Cruises hervat activiteiten Oostzee

MSC Cruises hervat vanaf 3 juli 2021 haar activiteiten in Duitsland. Het Seaside-klasse schip, de MSC Seaview, vaart vanaf dan in de Oostzee met een nieuwe vaarroute.

Het schip vaart tot september vanaf Kiel en biedt cruises van zeven nachten aan – allemaal inclusief beschermde excursies aan wal – naar Visby op het grootste eiland van Zweden, Gotland, de haven van Nynashamn voor de Zweedse hoofdstad Stockholm en Tallinn, de hoofdstad van Estland, voordat het terugkeert naar de Noord-Duitse haven. MSC Seaview is beschikbaar voor gasten van alle leeftijden uit het Schengengebied in Europa, plus inwoners van Kroatië, Roemenië en Bulgarije.

Visby, de hoofdstad van het Oostzee-eiland Gotland, staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO met indrukwekkende middeleeuwse gebouwen. Stockholm – bekend als het ‘Venetië van het noorden’ – staat bekend om zijn uitstekende architectuur en overvloed aan open water en Tallinn om zijn monumentale muren, torens en goed bewaarde oude gebouwen.

Het schip voldoet aan het toonaangevende gezondheids- en veiligheidsprotocol van MSC Cruises dat vorig jaar is ontwikkeld met input van internationale gezondheidsexperts, waaronder MSC Cruises ‘COVID-19 Blue-Ribbon Expert Group’ en in nauwe samenwerking met gezondheid-, veiligheid- en transportautoriteiten in heel Europa.

Maatregelen omvatten universele tests bij het inschepen en halverwege de cruise, wekelijkse tests van de bemanning, sociale afstand nemen, het dragen van mondkapje in openbare ruimtes en beschermde excursies aan wal. MSC Cruises zal de situatie aan de wal nauwlettend volgen op alle bestemmingen die MSC Seaview zal aandoen en mogelijkheid van toevoeging van nieuwe havens monitoren. De cruises van MSC Seaview op de Baltische Zee zijn een nieuwe stap voorwaarts in de bredere plannen van MSC Cruises voor een terugkeer naar zee voor haar vloot van schepen. MSC Grandiosa en MSC Seaside varen momenteel in het westelijke deel van de Middellandse Zee en krijgen in augustus gezelschap van MSC Seashore voor haar eerste seizoen. De meest recente aanwinst van het bedrijf, MSC Virtuosa, zal later deze week haar eigen eerste seizoen beginnen met reizen door het VK.

Oostelijke Middellandse Zee

Binnenkort starten nog drie schepen met cruises in de oostelijke Middellandse Zee: MSC Orchestra, MSC Splendida en MSC Magnifica. Met slechts een paar havens in de Oostzee en de Noordzee die deze zomer open zijn voor cruises, is MSC Cruises genoodzaakt om de voorgestelde afvaarten voor het zomerseizoen vanuit de Duitse havens Warnemünde en Hamburg voor respectievelijk MSC Preziosa en MSC Musica te annuleren.

