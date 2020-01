MSC Cruises lanceert duurzame excursies aan wal

MSC Cruises heeft vandaag een reeks zorgvuldig geselecteerde excursies aan wal gelanceerd die speciaal zijn ontworpen om de natuurlijke schoonheid van de aarde te beschermen en te behouden. “Deze unieke excursies, Protectours, zijn een integraal onderdeel van de missie van MSC Cruises om gasten een milieubewuste vakantie te bieden”, aldus de rederij.

Protectours geeft gasten de kans om te genieten van de natuurlijke wereld, terwijl ze tegelijkertijd hun schoonheid behouden en bijdragen aan een groenere toekomst, van het redden van babyzeeschildpadden in het Caribisch gebied tot het ontmoeten van stedelijke honingbijen op Corfu. Wat deze tours onderscheidt, is de uitzonderlijke service en het element van het offshore-avontuur dat gasten gewend zijn tijdens een MSC Cruises-excursies, met extra nauw contact met de natuur in verschillende omgevingen over de hele wereld. MSC Cruises werd de eerste wereldwijde cruiserederij die aan het begin van het jaar CO2-neutraal werd bij maritieme operaties. Deze toewijding aan het milieu strekt zich natuurlijk ook uit tot onshore-activiteiten met Protectours. Hiermee biedt MSC Cruises hun reispartners ook een kans om hen in staat te stellen hun aanbod te diversifiëren met meer duurzame activiteiten. Deze excursies zijn de eerste, in wat MSC Cruises hoopt, van een lange reeks, waardoor niet alleen de keuze voor gasten wordt ontwikkeld, maar ook een groeiende positieve impact op het milieu.

Een aantal voorbeelden:

Protectours – Red een babyzeeschildpad in Cozumel, Mexico:

Deze halve dag excursie biedt gasten de kans om in nauw contact te komen met twee soorten bedreigde zeeschildpadden, waardoor hun overlevingskansen in het wild worden vergroot. Tussen de lente en de herfst komen groene zeeschildpadden naar de kust van Cozumel om te broeden, een tijd waarin vrouwelijke schildpadden gaten in het zand graven voor hun eieren. Na ongeveer 100-150 dagen komen babyschildpadden ’s nachts uit en krabbelen dan naar de relatieve veiligheid van het water. Helaas is ongeveer 20% van deze babyschildpadden niet sterk genoeg om uit hun nestgat te klimmen en het zullen zij achterblijven in het nest. Na deskundige instructies van een mariene bioloog, graven gasten de babyschildpadden uit het zand en transporteren ze naar Cozumel’s Marine Biology Outpost voor verdere zorg totdat ze klaar zijn voor vrijlating. Gasten verlaten het strand wetende dat ze een echte en belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het behoud van het leven in zee. Deze tour is alleen beschikbaar tijdens het broedseizoen, dat loopt van juli tot oktober.

Protectours – Ontdek de magische wereld van bijen in Corfu, Griekenland:

Corfu staat bekend om haar prachtige landschap en zullen gasten zich onderdompelen in de magische wereld van bijen en alles leren over deze vitale insecten. Bijen, onlangs door de Royal Geographical Society uitgeroepen tot ‘het belangrijkste levende wezen op aarde’, leven in een complexe en rijke samenleving die gasten tot in detail zullen ontdekken.

Na het verlaten van het schip reizen de gasten naar het zuiden richting het prachtige Lake Korission en Bioporos Farm, waar ze van dichtbij de honingbijen zullen aanschouwen. Met volledige veiligheidsuitrusting zullen gasten dit prachtige insect ontmoeten en leren over de gevaren waarmee zij worden geconfronteerd en het belang ervan voor ons ecosysteem. Na de ontmoeting dineert men gezamelijk in het Bioporos Restaurant, het enige volledig biologische restaurant op Corfu.

Protectours – Woestijnbescherming in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten:

Gasten die op zoek zijn naar een woestijnavontuur, kiezen voor de ‘Desert Conservation’-tour, waarbij ze in zes uur meehelpen het unieke landschap van de Verenigde Arabische Emiraten te behouden. Elk jaar bezoeken duizenden lokale bewoners en toeristen de woestijn voor ontspanning en avontuur, maar helaas zijn er veel sporen achtergelaten in de vorm van afval, banden, batterijen en ander afval dat schadelijk is voor het kwetsbare ecosysteem. Tijdens deze excursie krijgen gasten de kans om de woestijn te ‘redden’, waarbij ze een deskundige gids volgen terwijl ze diep de woestijn in rijden. Niet alleen zullen gasten alles ervaren wat de woestijn te bieden heeft op het gebied van natuurlijke pracht, maar ze zullen het ook actief kunnen onderhouden door afval te verzamelen en het milieu te herstellen.

Protectours- IJsland te paard en bomen planten in Reykjavik, IJsland:

IJsland staat bekend om haar krachtige en unieke landschappen, en gasten krijgen de kans om het platteland zelf te ontdekken, terwijl ze op een IJslands paard trekken door de schilderachtige wildernis van lavavelden en groene heuvels welke rijk is aan vogels. Deze speciale paarden zijn uniek in hun volgzame en vriendelijke temperament, evenals hun middelgrote en dikke vacht.

Na deze trektocht reizen de gasten naar het bos van Guðmundarlundur, waar ze worden opgewacht door een boswachter van de Kópavogur Forestry Association, die hen zal begeleiden bij het, uit de eerste hand, planten van een boom waar mee ze de bosbouwdienst assisteren in dit unieke gebied te helpen behouden en tegelijkertijd bij te dragen aan het verlagen van de koolstofuitstoot.

