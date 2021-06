MSC Cruises onthult naam tweede Seaside-schip

De naam van het tweede Seaside EVO-klasse schip van MSC Cruises is MSC Seascape, die werd onthuld tijdens de traditionele muntceremonie. “Het is een eerbetoon aan de schoonheid van de oceaan en demonstreert de manieren waarop gasten kunnen genieten van het adembenemende uitzicht op zee vanaf het schip dankzij de innovatieve ontwerpkenmerken”, aldus de rederij.

MSC Seascape is, net als haar zusterschip MSC Seashore, een verdere evolutie van de reeds baanbrekende Seaside-klasse – de Seaside EVO-schepen zijn verbeterd en uitgebreid met een verscheidenheid aan gloednieuwe kenmerken, ruimtes en belevingen voor gasten. Het schip is ontworpen om gasten met de zee te verbinden door de innovatieve ontwerpkenmerken van het schip, waaronder 13.000 m2 buitenruimte. Gepland om in november 2022 in dienst te gaan, zal het 169.400 GT-schip plaats kunnen bieden aan 5.877 gasten.

Giuseppe Bono (CEO van Fincantieri): “De muntceremonie is één van de oudste maritieme tradities en ook voor de scheepsbouwer is het altijd een speciaal moment. Waarmee we een Bon Vayage aan toekomstige passagiers en bemanning wensen, die op deze manier symbolisch voor het eerst aan boord gaan. Ik ben er zeker van dat reizigers binnenkort weer als voorheen de zee kunnen bevaren, ook op dit prachtige schip dat vorm krijgt op onze werf”.

