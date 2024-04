MSC Cruises onthulde vandaag Cliffhanger, een unieke slingerattractie op zee, die exclusief aan boord van MSC World America beschikbaar is, wanneer het schip in april 2025 in de vaart komt.

De vier zitplaatsen van Cliffhanger worden vlakbij het dek gelanceerd voordat ze door aangedreven armen in de startpositie worden getild, omhoog en over de rand van het schip. Van daaruit worden de inzittenden heen en weer geslingerd, hoog boven de waterlijn en 50 meter boven de oceaan bungelend. Tijdens deze unieke adrenalinerit voelen gasten de wind in hun haren terwijl hun uitzicht schommelt tussen het water beneden en de hemel boven.

MSC World America wordt het nieuwste vlaggenschip van MSC Cruises in de VS en krijgt haar naam in PortMiami op 9 april 2025. Tijdens het eerste seizoen vaart MSC World America vanuit Miami met routes van zeven nachten naar enkele van de meest gewilde bestemmingen in het oostelijke en westelijke deel van de Caribbean met stops in Ocean Cay MSC Marine Reserve – MSC Cruises’ unieke privé-eiland paradijs in de Bahama’s.