MSC Cruises opent verkoop MSC World Cruises 2023

MSC Cruises heeft de verkoop geopend voor de MSC World Cruise 2023 met 53 bestemmingen in 33 landen en zes continenten met een focus op locaties in Azië. De spectaculaire reis van 119 dagen aan boord van MSC Poesia begint op 5 januari 2023 vanuit Genua zal 30.000 zeemijl afleggen, 24 verschillende tijdzones doorkruisen en met ook de mogelijkheid om in te schepen in andere inschepingshavens als Civitavecchia (Rome), Marseille en Barcelona.

MSC Poesia steekt de Atlantische Oceaan over vanuit Europa, bezoekt de tropische eilanden van de Caribbean en vaart vervolgens door het Panamakanaal, een ervaring die voor iedereen aan boord lang zal bijblijven. Het volgende deel van deze droomreis is de westkust van Midden-Amerika met bezoeken in Costa Rica, Nicaragua, Guatemala en Mexico voordat zij doorvaart naar San Francisco. De Pacific-etappe omvat bezoeken aan Maui, Hawaii, Samoa, Fiji, Auckland in Nieuw-Zeeland, Sydney, de Australische Gold Coast, Cairns en het ongelooflijke Great Barrier Reef, Papoea-Nieuw-Guinea en de Filippijnen. Het schip zal dan in Japan aankomen tijdens het prachtige kersenbloesemseizoen met bezoeken aan Kyoto en Tokio. Gasten zullen de bezienswaardigheden, geuren en geluiden van Azië verder ontdekken met bezoeken aan Shanghai, Vietnam, Singapore en Maleisië. MSC Poesia steekt vervolgens de Indische Oceaan over naar de Golfregio van het Midden-Oosten en gaat vervolgens via het Suezkanaal naar de Middellandse Zee, wat weer een onvergetelijke ervaring wordt om aan te schouwen.

Hoogtepunten MSC World Cruise 2023

Enkele van de hoogtepunten van deze ongelooflijke reis rond de wereld zijn:

Puerto Limon, Costa Rica – de prachtige stranden en het weelderige regenwoud zijn een toevluchtsoord voor elke natuurliefhebber. Hier zullen gasten de unieke ervaring hebben van interactie met inheemse luiaardsoorten of het ontdekken van de rijke geschiedenis die de op een na grootste stad van Costa Rica te bieden heeft.

– de prachtige stranden en het weelderige regenwoud zijn een toevluchtsoord voor elke natuurliefhebber. Hier zullen gasten de unieke ervaring hebben van interactie met inheemse luiaardsoorten of het ontdekken van de rijke geschiedenis die de op een na grootste stad van Costa Rica te bieden heeft. San Francisco, Verenigde Staten – Gasten zullen de kans niet willen missen om een ​​kijkje te nemen bij de iconische Golden Gate Bridge, de beroemde gevangenis Alcatraz bezoeken of de lokale Californische wijnen te proeven in een van de beroemdste steden van de Verenigde Staten.

– Gasten zullen de kans niet willen missen om een ​​kijkje te nemen bij de iconische Golden Gate Bridge, de beroemde gevangenis Alcatraz bezoeken of de lokale Californische wijnen te proeven in een van de beroemdste steden van de Verenigde Staten. Honolulu, Verenigde Staten – Hawaii staat bekend om zijn zandstranden, kristalhelder water en dreigende vulkanen. Op Oahu, de Hawaiiaanse hoofdstad, bevat alle drie deze schatten. Gasten kunnen deelnemen aan een luau of simpelweg ‘aloha’ zeggen tegen een dagje zonnebaden op het beroemde Waikiki Beach.

– Hawaii staat bekend om zijn zandstranden, kristalhelder water en dreigende vulkanen. Op Oahu, de Hawaiiaanse hoofdstad, bevat alle drie deze schatten. Gasten kunnen deelnemen aan een luau of simpelweg ‘aloha’ zeggen tegen een dagje zonnebaden op het beroemde Waikiki Beach. Sydney, Australië – Als je langs het Sydney Opera House en de torenhoge Harbour Bridge vaart, hebben gasten twee dagen de tijd om de Australische hoofdstad te verkennen. Of ze er nu voor kiezen om de beroemde Taronga Zoo te bezoeken om de kans te krijgen om echte kangoeroes te zien of om te leren surfen op Bondi Beach, dit is een bestemming voor iedereen.

– Als je langs het Sydney Opera House en de torenhoge Harbour Bridge vaart, hebben gasten twee dagen de tijd om de Australische hoofdstad te verkennen. Of ze er nu voor kiezen om de beroemde Taronga Zoo te bezoeken om de kans te krijgen om echte kangoeroes te zien of om te leren surfen op Bondi Beach, dit is een bestemming voor iedereen. Tokio, Japan – De felle lichten van Tokio zijn een van de zes Japanse steden die de MSC Poesia tijdens deze onvergetelijk reis zal bezoeken. Met een overvloed aan unieke Japanse activiteiten om te ervaren, kunnen gasten kiezen tussen traditionele theeceremonies, het observeren van de ochtendoefeningen van Sumoworstelaars en het ontdekken van het restaurantaanbod dat van Tokio de stad met de meeste Michelin-sterren ter wereld maakt.

– De felle lichten van Tokio zijn een van de zes Japanse steden die de MSC Poesia tijdens deze onvergetelijk reis zal bezoeken. Met een overvloed aan unieke Japanse activiteiten om te ervaren, kunnen gasten kiezen tussen traditionele theeceremonies, het observeren van de ochtendoefeningen van Sumoworstelaars en het ontdekken van het restaurantaanbod dat van Tokio de stad met de meeste Michelin-sterren ter wereld maakt. Shanghai, China – Een van de meest iconische steden van China biedt gasten de mogelijkheid om zich onder te dompelen in het Verre Oosten, de Jade Boeddhatempel te bezoeken, langs de waterkant van de Bund te wandelen of een dagtocht te maken naar de waterstad Zhujiajiao, waar de historische huizen en bruggen gasten het gevoel zal geven dat ze een stap terug in de tijd hebben gedaan.

– Een van de meest iconische steden van China biedt gasten de mogelijkheid om zich onder te dompelen in het Verre Oosten, de Jade Boeddhatempel te bezoeken, langs de waterkant van de Bund te wandelen of een dagtocht te maken naar de waterstad Zhujiajiao, waar de historische huizen en bruggen gasten het gevoel zal geven dat ze een stap terug in de tijd hebben gedaan. Da Nang, Vietnam – De 5e grootste stad van Vietnam is een van de mooiste van het land. Gasten kunnen ervoor kiezen om de unieke Marble Mountains te beklimmen, te zonnebaden op My Khe Beach of de vele prachtige pagodes te ontdekken waar de stad om bekend staat.

– De 5e grootste stad van Vietnam is een van de mooiste van het land. Gasten kunnen ervoor kiezen om de unieke Marble Mountains te beklimmen, te zonnebaden op My Khe Beach of de vele prachtige pagodes te ontdekken waar de stad om bekend staat. Singapore – Omgeven door het onmiskenbare Marina Bay Sands Hotel en het symbool van de stad, de Merlion, is Singapore een paradijs voor winkelend publiek, met adembenemende winkelcentra die even mooi als goed gevuld zijn. Het historische Raffles Hotel en de oogverblindende Gardens by the Bay maken van dit kleine eiland een voorproefje van het beste van twee werelden: modern en klassiek.

– Omgeven door het onmiskenbare Marina Bay Sands Hotel en het symbool van de stad, de Merlion, is Singapore een paradijs voor winkelend publiek, met adembenemende winkelcentra die even mooi als goed gevuld zijn. Het historische Raffles Hotel en de oogverblindende Gardens by the Bay maken van dit kleine eiland een voorproefje van het beste van twee werelden: modern en klassiek. Aqaba, Jordanië – Deze stad ligt aan de kust van de Rode Zee en is een toevluchtsoord voor zowel duikers als geschiedenisliefhebbers. Van snorkelen in het Aqaba Marine Park tot Mamluk Castle en het Aqaba Archeologisch Museum, deze bestemming heeft iets om ieders interesses te bevredigen.

MSC Cruises kondigde eerder de betreurenswaardige annulering van de MSC World Cruise 2021 aan in verband met de aanhoudende sluiting van de meeste havens langs haar vaarroute vanwege de gezondheidssituatie aan de wal. De gasten die geboekt waren om op deze reis te varen, kunnen echter nog steeds dezelfde route ervaren op de MSC World Cruise 2023 of kiezen voor de MSC World Cruise 2022.

