MSC Cruises presenteert Europese vaarroutes zomer 2021

MSC Cruises heeft vandaag nieuwe en bijgewerkte vaarroutes in de Middellandse Zee en in heel Europa aangekondigd voor komende zomer.

De schepen die deze nu volledig bevestigde vaarroutes aanbieden, zullen opereren onder hetzelfde toonaangevende gezondheids- en veiligheidsprotocol dat sinds augustus 2020 meer dan 60.000 gasten van MSC Cruises, veilig heeft beschermd.

Hierbij een volledig overzicht van door MSC Cruises bevestigde vaarroutes die nu beschikbaar om te boeken voor deze zomer:

Drie schepen in de westelijke Middellandse Zee, die Italië en Malta aandoen

MSC Grandiosa zal in eerste instantie haar huidige vaarroute van 7 nachten verlengen en de Italiaanse havens Genua, Civitavecchia voor Rome, Napels, Palermo en Valletta, Malta aandoen. De Spaanse havens van Valencia en Barcelona worden toegevoegd aan de huidige vaarroute van het schip zodra deze bestemmingen hun beschikbaarheid bevestigen.

De MSC Seaside vertrekt op 1 mei vanuit Genua en doet de nieuw geïntroduceerde havens van Siracusa op Sicilië en Taranto in Puglia aan, evenals Civitavecchia voor Rome en Valletta op Malta. De vaarroute van het schip zal dan worden verrijkt met de Franse haven Marseille zodra de beschikbaarheid daarvan is bevestigd.

Wat betreft MSC Seaside zal MSC Cruises, naast de reeks beschermde excursies die voor deze vaarroute zijn ontwikkeld, een speciale privé-strandervaring in Taranto introduceren, exclusief voor gasten van het schip. Een dagje strand is een belangrijk onderdeel van een zomervakantie dus gasten van MSC Seaside kunnen nu ontspannen op het zandstrand naast het heldere water van de Ionische Zee.

MSC Seashore zal eind juli toetreden tot de MSC Cruises-vloot om het nieuwe vlaggenschip te worden en biedt van 1 augustus tot 31 oktober cruises van 7 nachten aan met de Italiaanse havens Genua, Napels en Messina, evenals Valletta in Malta, Barcelona in Spanje en Marseille in Frankrijk.

Drie schepen in de oostelijke Middellandse Zee, die Italië, Griekenland, Kroatië en Montenegro aandoen

MSC Cruises zal voor het komende zomerseizoen drie schepen inzetten in deze immer populaire regio met een scala aan verschillende routes in het oostelijke Middellandse Zeegebied met inschepingshavens in Italië vanuit Triëst, Venetië en Bari, evenals Piraeus voor Athene in Griekenland. Alsook enkele van de mooiste Griekse eilanden, Kotor in Montenegro én de levendige havens van Dubrovnik en Split in Kroatië.

MSC Orchestra vertrekt op 5 juni en biedt gasten inscheping in de Italiaanse havens van Venetië op zaterdag, Bari op zondag en vervolgens de Griekse eilanden Corfu, Mykonos en Dubrovnik in Kroatië aan.

De MSC Splendida vertrekt vanaf 12 juni met inscheping in Triëst, Italië op zaterdag en in Bari op dinsdag, met een bezoek aan Dubrovnik in Kroatië, Corfu in Griekenland en Kotor in Montenegro.

Het aanbod in de oostelijke Middellandse Zee wordt afgerond met de MSC Magnifica vanaf 20 juni met inscheping in de Italiaanse havens Venetië op zondag, Bari op maandag en Piraeus voor Athene op woensdag, en vervolgens het Griekse eiland Mykonos en Split, Kroatië.

Noord-Europa

Binnenlandse cruises in het UK

Vanaf 20 mei zal het vlaggenschip, de MSC Virtuosa, haar eerste seizoen in het Verenigd Koninkrijk uitvoeren en minicruises aanbieden vanuit Southampton met een bezoek aan Portland in Dorset aan de Jurassic Coast. Vanaf 12 juni zal ze cruises van 7 nachten uitvoeren vanuit Southampton met inscheping in Liverpool, Greenock voor Glasgow en ook een bezoek aan Portland en Belfast in Noord-Ierland Deze cruises zijn alleen bedoeld voor Britse ingezetenen. De afvaarten staan ​​open voor gevaccineerde en niet-gevaccineerde gasten en alle gasten worden getest voordat ze aan boord gaan.

Duitsland, Noord-Europa

Gezien de huidige onzekerheid over de timing voor de heropening van lokale havens in Duitsland, moeten MSC Cruises-schepen de start van hun zomerseizoen uit de havens van het land uitstellen tot 15 juni.

Tegelijkertijd kondigde MSC Cruises vandaag aan dat MSC Seaview vanaf 19 juni haar thuishaven zal hebben in Kiel, Duitsland, ter vervanging van MSC Virtuosa.

Daarnaast staat de MSC Preziosa gepland om vanaf 21 juni vanuit Hamburg, Duitsland te vertrekken en MSC Musica op 20 juni vanuit Warnemunde, Duitsland wanneer de Duitse havens open gaan

De drie schepen staan gepland om vaarroutes van 7 nachten en langer naar de Noorse fjorden of de Baltische hoofdsteden uit te voeren, volgens hun huidige schema.

MSC Cruises bevestigt ook de annulering van haar Caribische afvaarten vanuit havens in de VS tot en met 30 juni.

