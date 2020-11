MSC Cruises stopt tijdelijk de afvaarten van de MSC Magnifica

MSC Cruises heeft vandaag aangekondigd dat, gezien de heersende pandemische situatie in Frankrijk en Duitsland met aanzienlijke reisbeperkingen voor gasten uit deze markten, de verdere afvaarten van MSC Magnifica tijdelijk zullen worden stopgezet. De tijdelijke stopzetting heeft gevolgen voor de afvaarten van 8 november tot 18 december. Frankrijk en Duitsland zijn twee belangrijke afzetmarkten voor de afvaarten van het schip in de oostelijke en westelijke Middellandse Zee, met bestemmingen in Italië, Griekenland en Malta.

Ondertussen zal de MSC Grandiosa haar huidige afvaarten voortzetten en uitbreiden tot volgend jaar. Het vlaggenschip zal haar huidige reis van 7 nachten in de westelijke Middellandse Zee uitvoeren en bestemmingen bezoeken als Genua, Civitavecchia, Napels en Palermo, Italië, en Valetta, Malta, tot en met 27 maart 2021. Ondertussen zal de MSC Grandiosa haar huidige afvaarten voortzetten en uitbreiden tot volgend jaar. Het vlaggenschip zal haar huidige reis van zeven nachten in de westelijke Middellandse Zee uitvoeren en bestemmingen bezoeken als Genua, Civitavecchia, Napels en Palermo, Italië, en Valetta, Malta, tot en met 27 maart 2021.

Maatregelen

Daarnaast zal de MSC Grandiosa nu de nieuw geactiveerde maatregelen toepassen vallend onder het bestaande en uitgebreide operationele gezondheids- en veiligheidsprotocol van MSC Cruises, waaronder:

• Extra test aan boord voor alle gasten halverwege hun cruise (bovenop de bestaande universele test voorafgaand inscheping voor alle gasten)

• Het aantal testen van alle bemanningsleden tijdens hun tijd aan boord wordt verhoogd van twee keer per maand naar wekelijks (naast een test voorafgaand inscheping voor alle bemanningsleden en andere doorlopende gezondheidsmonitoringmaatregelen)

• Sanitaire voorzieningen aan boord worden nog vaker schoongemaakt, in het bijzonder openbare ruimtes en veel aangeraakte contactpunten

• Aanscherping van de definitie van nauw contact voor opsporingsdoeleinden, deze wordt verkort van 15 minuten naar 10 minuten

World Cruise 2021

Het gezondheids- en veiligheidsprotocol van MSC Cruises is vanaf het begin ontworpen om zich aan te passen aan de evolutie van de pandemische situatie aan wal om de best mogelijke bescherming te garanderen voor gasten, bemanning en de gemeenschappen die de schepen bezoeken. Om deze reden zijn de aanvullende maatregelen de afgelopen twee weken toegepast aan boord op de twee schepen die momenteel op zee varen. In verband met de gezondheidssituatie aan land en in het bijzonder de aanhoudende restricties van de meeste havens langs de geplande vaarroute, is MSC Cruises gedwongen om haar World Cruise 2021 te annuleren, die door MSC Magnifica zou worden uitgevoerd. Er wordt contact met gasten opgenomen om de opties voor het plannen van een nieuwe cruise te bespreken.

