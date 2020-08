MSC Cruises verwelkomt eerste gasten op de MSC Grandiosa

MSC Grandiosa was gisteren het eerste schip van de MSC Cruises-vloot dat gasten verwelkomde en het eerste schip waarop het gezondheids- en veiligheidsprotocol is geïmplementeerd. De inscheping van de eerste gasten begon gisterochtend in de haven van Genua.

De gasten arriveerden bij de cruiseterminal op hun toegewezen tijdvakken en volgden de nieuwe universele screeningprocedures conform het gezondheid- en veiligheidsprotocol van MSC Cruises met een een temperatuurcontrole, medische beoordeling van een gezondheidsvragenlijst en een antigeen COVID-19-swabtest voor elke gast. Na het voltooien van deze stappen en het ontvangen van de resultaten van de test konden gasten die, conform uitslag, in staat waren om te reizen aan boord gaan en werd zowel hun handbagage als ruimbagage gedesinfecteerd.

Contactloos

Alle gasten kregen een gratis MSC for Me-polsbandje, dat gasten contactloze opties biedt aan boord, zoals het openen van de hut en het doen van betalingen. Daarnaast zal het contactonderzoek vergemakkelijken, indien nodig. Bovendien hebben alle bemanningsleden de afgelopen weken even strenge gezondheidsonderzoeken ondergaan, waaronder drie COVID-19-tests en een periode van isolatie voordat ze aan hun taken begonnen. Elk bemanningslid wordt regelmatig getest en hun gezondheid wordt continu gecontroleerd.

Belangrijkste doel

Gianni Onorato (CEO van MSC Cruises) zei: “Het is een waar genoegen voor mij om hier aan boord te zijn van het eerste schip dat weer gaat varen en om onze gasten weer te kunnen verwelkomen. Ons belangrijkste doel tijdens deze laatste maanden was om de juiste maatregelen te nemen om de gezondheid en veiligheid van onze gasten, bemanning en de gemeenschappen die we bezoeken te beschermen. Tegelijkertijd hebben we ervoor gezorgd dat we onze gasten een cruisevakantie kunnen bieden waar ze van kunnen genieten en toch alle elementen kunnen ervaren, van entertainment en activiteiten aan boord tot beschermde bezoeken aan wal.”

Extra bescherming

Na de inscheping van de nieuwe gasten vandaag in Civitavecchia, zullen er ook meer gasten aan boord gaan in de havens van Napels en Palermo en dan zal het schip Valetta in Malta aandoen, voordat het zondag terugkeert in Genua. Tijdens de route van het schip kunnen gasten aan land gaan om te genieten van de verschillende havens, maar alleen met een MSC Cruises-excursie als extra bescherming, zodat hun ervaring aan wal hetzelfde is als de hoge standaarden voor gezondheid en veiligheid aan boord. Dus vandaag zullen gasten Rome bezoeken terwijl ze reizen met sociale afstand, begeleid door gidsen en chauffeurs die zich ook houden aan strikte gezondheids- en veiligheidsmaatregelen met geheel gedesinfecteerde bussen.

