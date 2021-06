MSC Group: nieuw cruisemerk voor veeleisende reizigers

De MSC Group lanceert een nieuw merk voor de veeleisende luxereizigers: Explora Journeys. De eerste van vier luxe schepen, gebouwd door Fincantieri, vertrekt in 2023 en de overige schepen zullen in 2024, 2025 en 2026 gereed zijn.

“Het bouwen van een luxe merk dat de cruise-ervaring opnieuw zal definiëren en een eigen categorie zal creëren, is een lang gekoesterde visie van mij en mijn familie”, zegt Pierfrancesco Vago, uitvoerend voorzitter van de cruise-business van de MSC Group. “Geïnspireerd door onze persoonlijke reiswensen, zal Explora Journeys een oceaanontsnapping zijn als geen ander, waardoor gasten kunnen ontspannen, herinneringen kunnen maken en de tijd op zee met hun dierbaren kunnen koesteren. Tijd is immers de ultieme luxe.”

Ontworpen in samenwerking met ‘s werelds meest vooraanstaande ontwerpers van superjachten en luxe horeca, zal het innovatieve schip elegante Zwitserse precisie naadloos combineren met modern Europees vakmanschap. Met 461 suites en residenties aan de oceaan, kunnen gasten genieten van een prachtig uitzicht op zee en in de haven vanuit hun kamerhoge ramen en een persoonlijk privéterras. Suites beginnen op 35 vierkante meter, wat één van de ruimste is voor de categorie in de branche. Veertien dekken bieden voldoende openbare binnenruimte, waardoor de keuze voor de gast en de afzondering worden gemaximaliseerd. Royale buitendekken zullen bogen op meer dan 2500 vierkante meter met uitzicht op de zee, met 64 privécabanas over 3 buitenzwembaden. Een vierde zwembad, met een intrekbaar glazen dak, maakt zwemmen en ontspanning aan het zwembad mogelijk bij alle weersomstandigheden.

“Explora Journeys is ontworpen voor gasten die langer willen blijven, later willen vertrekken en met meer bezieling willen reizen”, zegt Michael Ungerer, CEO van Explora Journeys. “Klantgerichtheid staat centraal in alles wat we doen. We hebben onderzoek laten doen, focusgroepen georganiseerd en rond- de-tafelgesprekken georganiseerd met wereldwijde specialisten in het luxe segment om het perfecte schip voor onze gasten te ontwerpen. Explora Journeys zal de reisindustrie een nieuw perspectief bieden en de klassieke cruise-ervaring opnieuw uitvinden voor de volgende generatie luxe reizigers.”

Routes

Met routes vanaf 7 nachten, zorgt een eersteklas gastervaring voor ontspannen ochtenden en spannende avonden. Non-conventionele aankomst- en vertrektijden in combinatie met overnachtingen stelt Explora Journeys in staat om gasten exclusief toegang te bieden tot once- in- a -lifetime ervaringen. Met schepen die ver ten noorden en ten zuiden van de evenaar reizen, bieden de routes in de inaugurele fase de ideale mix van beroemde bestemmingen zoals Saint Tropez, Bordeaux en Reykjavik en verborgen juweeltjes zoals Kastellorizo, Bozcaada en de Lofoten-eilanden. Explora Journeys brengt gasten naar minder bereisde havens om te genieten van een meer authentieke ervaring en een langzamer tempo van reizen.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.