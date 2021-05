MSC Seaside terug met nieuwe bestemmingen op de Middellandse Zee

MSC Seaside voegde zich afgelopen zaterdag bij de MSC Grandiosa terug op zee en verwelkomde gasten aan boord voor wekelijkse cruises in de westelijke Middellandse Zee.

MSC Seaside is het tweede schip in het zomerseizoen van 2021 dat terugkeert op zee, er zullen meer schepen volgen, waaronder het zusterschip en het toekomstige vlaggenschip de MSC Seashore, dat zich vanaf augustus bij hen voegt op de Middellandse Zee. Alle schepen implementeren het strikte MSC Cruises gezondheids- en veiligheidsprotocol.

De Siciliaanse haven van Siracusa maakt zijn MSC Cruises-debuut en biedt een keuze aan beschermde excursies aan wal, zodat gasten de rijke historische en archeologische vindplaatsen in dit gebied kunnen ontdekken, waaronder het Griekse theater van Siracusa, het grootste ooit gebouwd op Sicilië en één van de grootste in de Griekse wereld, of ontdek het prachtige landschap en de barokke steden waar de wereldberoemde Inspector Montalbano-films worden opgenomen.

De zuidelijke stad Taranto in Puglia biedt iets heel speciaals voor diegenen die op zoek zijn naar een dag om te ontspannen en tot rust te komen terwijl ze het meeste uit deze historische regio halen. De oude stad van Taranto, vol charme met zijn kronkelende steegjes en tientallen kerken en paleizen, en het Nationaal Archeologisch Museum van Taranto (MArTA) tonen de geschiedenis van Zuid-Italië en de wortels van haar cultuur. Naast de reeks beschermde excursies, introduceert MSC Cruises vanaf juni, exclusief voor gasten van de MSC Seaside, een speciale privéstrandervaring in Taranto. Een dagje strand is een belangrijk onderdeel van een zomervakantie, dus gasten van de MSC Seaside kunnen nu ontspannen op het zandstrand naast het heldere water van de Ionische Zee.

MSC Seaside herschreef de regels van het ontwerp van cruiseschepen door binnen- en buitenruimtes te combineren om gasten als nooit tevoren met de zee te verbinden en beschikt over royale buitenruimtes met veel buitenterrasruimte en zwembaden. Op dek 8 is een unieke boulevard met plekken om te eten, drinken, winkelen, zwemmen en zonnebaden. Het schip beschikt over de MSC Yacht Club voor wie op zoek is naar exclusiviteit en privacy met de faciliteiten van een privéclub en een 24/7 butlerservice. Dit schip is speciaal ontworpen voor warmer weer waardoor dit het perfecte schip is voor de start van de zomer in de Middellandse Zee waar het klimaat op zijn best is.

