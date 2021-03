MSC Virtuosa maakt debuut met binnenlandse reizen in het VK

MSC Cruises heeft vandaag aangekondigd dat het zijn nieuwste vlaggenschip zal inzetten voor Britse gasten om te genieten van veilige zomerafvaarten rondom het Verenigd Koninkrijk. MSC Virtuosa zal op 20 mei haar eerste reis maken met gasten aan boord vanuit Southampton als de eerste van een serie minicruises van drie en vier nachten, voordat ze vanaf 12 juni begint met cruises van zeven nachten met drie inschepingshavens in Engeland en Schotland.

Alle reizen zijn alleen voor Britse ingezetenen en voor gasten van alle leeftijden die wachten op een COVID-19-vaccin of die al zijn ingeënt. Alle gasten worden getest voordat ze aan boord gaan en niet-gevaccineerde gasten dienen ook een bewijs te tonen van een negatieve test die tot 72 uur voor vertrek schip is uitgevoerd. Andere maatregelen vóór het inschepen en aan boord zijn ook van toepassing op zowel gasten als bemanning, in overeenstemming met het toonaangevende gezondheids- en veiligheidsprotocol van MSC Cruises.

Aanbod

Het aanbod van minicruises van vier nachten biedt een cruise vanuit Southampton en biedt de ultieme korte vakantie voor stellen of vrienden die op zoek zijn naar een snelle ontsnapping. Het schip zal het eiland Portland in Dorset aandoen, dat deel uitmaakt van de Jurassic Coast, waar gasten aan wal kunnen gaan om te genieten van het perfecte dagje uit op het strand. De vaarroute omvat ook twee dagen op zee, zodat gasten kunnen genieten van de ongelooflijke reeks aan faciliteiten die MSC Virtuosa te bieden heeft. Vanaf 12 juni kunnen vakantiegangers deelnemen aan afvaarten van zeven nachten met stops in Portland en de culturele stad Belfast in Noord-Ierland en meerdere inschepingshavens, waaronder Liverpool en Greenock, dicht bij Glasgow in Schotland.

Fantastische tijd

Het schip met 19 dekken biedt Britse gasten van alle leeftijden de allerbeste gastronomische restaurants, entertainment, ontspannende bars en lounges, boetiekjes, spa- en fitnesscentra, een aquapark en clubs voor peuters tot en met tieners. Waarschijnlijk een grote aantrekkingskracht voor alle gasten zal de gloednieuwe MSC Starship Club zijn met ‘s werelds eerste humanoïde robotachtige barman die een futuristische meeslepende bar en entertainmentervaring biedt. Gianni Onorato (CEO van MSC Cruises zei): “We zijn ongelooflijk trots dat we Britse gasten van alle leeftijden ons allernieuwste schip MSC Virtuosa kunnen aanbieden voor hun zomervakantie en ik ben er zeker van dat ze een fantastische tijd aan boord zullen hebben met alles wat dit ongelooflijk innovatief schip te bieden heeft, evenals de mogelijkheid om te genieten van een scala aan beschermde excursies aan wal in Engeland, Schotland en Noord-Ierland. We kijken ook uit naar de dag dat de huidige internationale reisbeperkingen in het VK worden opgeheven en we Britse gasten weer kunnen verwelkomen aan boord van onze schepen in de Middellandse Zee en andere delen van de wereld waarvan we weten dat ze die graag bezoeken.”

MSC Seaview

MSC Cruises hervatte haar activiteiten in augustus 2020 na goedkeuring van regelgevende instanties in heel Europa voor een gezondheids- en veiligheidsprotocol dat is ontworpen om het welzijn van de gasten, bemanning en de gemeenschappen die door bezochte schepen van MSC Cruises werden bezocht, te beschermen. MSC Virtuosa was eerder gepland om vanuit Duitsland routes in Noord-Europa te gaan varen en ze zal worden vervangen door de MSC Seaview. Er wordt rechtstreeks contact opgenomen met geboekte gasten en reisagenten.

