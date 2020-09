MSC voegt extra afvaarten toe aan reisagentenaanbieding

Wil jij als reisprofessional de herstart van de MSC Grandiosa (uiterste vertrekdata 16 december) of de MSC Magnifica (uiterste vertrekdata 18 december) ervaren en jouw klanten daardoor nog beter informeren over de aangepaste maatregelen? MSC Cruises komt met een reisagentenaanbieding voor €199 p.p. (best beschikbare hut- keuze uit binnen- buiten of balkonhut) en de 3e en 4e persoon in de hut gaan gratis mee!

Vaarroute MSC Grandiosa:





Vaarroute MSC Magnifica:





Let op! Gasten die reizen vanuit landen die door het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) als ‘hoog risico’ worden beschouwd, binnen 72 uur voor vertrektijd van het schip een RT-PCR-swabtest moeten doen. De testresultaten moeten vóór het inschepen in de terminal worden gepresenteerd. Nederland staat momenteel genoteerd als een ‘hoog risico’ land (in ieder geval voor vertrekken t/m 10 oktober 2020), wat dus betekent dat binnen 72 uur voorafgaand aan gepland vertrektijd schip een RT-PCR-swab test gedaan dient te worden. Kies je een cruise uit na 10 oktober 2020? Houd dan MSC Book en/of onze website in de gaten voor een wekelijkse update m.b.t. het overzicht van de ‘hoog risico’ landen.

Voorwaarden:

Deze promo kan niet worden gecombineerd met andere lopende promoties/acties /aanbiedingen en is niet retro-actief.

MSC Cruises behoudt zich het recht voor op elk moment de agentenaanbieding te beëindigen, afvaarten uit te sluiten of toe te voegen voor deze actie.

Agententarieven zijn niet commissionabel.

Niet van toepassing op superfamiliehutten, Suites, Aurea Experience en MSC Yacht Club

Maximaal 2 hutten per reisagent (2e hut is alleen beschikbaar voor personen die onderdeel uitmaken van het gezin van de reisagent/naaste familie)

Reisagent dient zelf mee te gaan op cruise

MSC Clubkorting kan niet worden toegepast op deze actie en is niet combineerbaar met andere acties

Vouchers zijn niet in te wisselen op agententarieven

Reisagent dient zich actief bezig te houden met de verkoop van cruises

Geldig voor nieuwe reserveringen

Voor overige voorwaarden zie aanvraagformulier

Addendum Algemene Boekingsvoorwaarden Herstart zijn van toepassing (aanvullende boekingsvoorwaarden)

CPP (Covid Protection Plan) a €18 per persoon per cruise (reis & annuleringsverzekering gerelateerd aan COVID -19) kan worden bijgeboekt

Eenpersoonstoeslag is 50%

Uitgesloten data 18-10-20 / 19-10-20 / 20-10-20 / 21-10-20 / 25-10-20

