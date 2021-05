Naar welke landen kan je op vakantie?

Demissionair minister Hugo de Jong kondigde tijdens de persconferentie aan dat het ministerie van Buitenlandse Zaken weer met reisadviezen per land gaat werken, maar welke landen krijgen er een geel reisadvies? “Er zullen steeds meer landen een geel reisadvies krijgen”, aldus De Jonge.

De afgelopen dagen zijn er diverse versoepelingen doorgevoerd in de reisadviezen voor reizigers die terugkomen uit Finland, de Noord- en Zuid-Egeïsche eilanden in Griekenland (waaronder Chios, Lesbos, Samos, Kos, Mykonos, Pharos en Rhodos) en de Balearen in Spanje, waaronder Mallorca, Menorca, Ibiza en Formentera. Het is wachten op zaterdag 15 mei of de reisadviezen voor deze bestemmingen daadwerkelijk geel worden. Op het moment van schrijven is het dus nog niet duidelijk welke landen/regio’s er zeker weten een geel reisadvies krijgen. Wie als eerste op de hoogte wil zijn download de Reisapp van Buitenlandse Zaken. Door je te abonneren op een land word je als eerste op de hoogte gebracht van een gewijzigd reisadvies.

Op dit moment komen nog weinig landen in aanmerking voor een groen of geel reisadvies per 15 mei, maar De Jonge verwacht dat steeds meer landen een geel reisadvies krijgen. Het kabinet hoopt dan ook dat er in de aanloop naar de zomer steeds meer landen als veilig kunnen worden aangemerkt, waardoor een vakantie in het buitenland deze zomer een reële optie wordt. Wel wijst het kabinet erop dat landen met een groen of geel reisadvies zelf kunnen besluiten om reisbeperkingen af te kondigen voor reizigers uit Nederland. Denk aan een coronatest of quarantaineplicht bij aankomst.

Hoe komt het reisadvies tot stand?

Het RIVM brengt elke week de risico’s per land in kaart. Bijvoorbeeld hoeveel besmettingen er zijn en hoeveel er getest wordt. Maar ook of er een zorgelijke virusvariant veel voorkomt. Voor deze analyses worden onder andere de cijfers van ECDC (het Europese RIVM) en de WHO (World Health Organisation) geraadpleegd. De Nederlandse ambassades en consulaten monitoren continu de situatie in het land en de regio waar zij werken. Zij leveren bijvoorbeeld informatie aan over de maatregelen die in dat land gelden. Alle verzamelde informatie wordt met zorg gecontroleerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag waarop zij het bestaande reisadvies aanpast op wijsopreis.nl en in de Reisapp.

Wat betekenen de kleurcodes?

Is een reisadvies groen, dan betekent het dat je kunt reizen naar dit land of gebied. Bij een geel reisadvies kan je reizen, maar zijn er risico’s. Vandaag de dag wordt er door Buitenlandse Zaken extra op gewezen dat een geel reisadvies ‘opeens’ kan veranderen in oranje. De Reisapp van Buitenlandse Zaken geeft een pushbericht wanneer het reisadvies van de bestemming waar je je bevindt wijzigt. Het oranje reisadvies houdt in dat je het advies van toepassing is om hier niet naartoe te gaan op vakantie en alleen naartoe te reizen als het echt nodig is. Bij terugkeer naar Nederland moet je een negatieve testuitslag tonen en moet je in quarantaine. Bij het rode reisadvies waarschuwt het ministerie van Buitenlandse Zaken om niet naar dit land of gebied te reizen. ‘Door vergaande coronamaatregelen kun je het land of gebied niet in of uit reizen.

De Nederlandse overheid kan je ook niet terughalen naar Nederland.’

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.