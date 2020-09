Naturistenvakanties op z’n gat…

Ook Christy-Anne (eigenaresse Internatuur/Naturist2Go) werd als naturistenvakantiespecialist blootgesteld aan de gevolgen van de coronacrisis. Met een uitgebreid aanbod op bestemmingen als Griekenland, Kroatië, Italië, Frankrijk, Spanje, Corsica, Balearen, Canarische Eilanden, Luxemburg, Duitsland, Caribbean, Mexico, de Verenigde Staten en cruises was er volop werk aan de winkel wat betreft omboeken, annuleren, vouchers, enzovoorts.

Bij jullie zal de coronacrisis ook behoorlijk zijn ingeslagen…

“Ja behoorlijk. Ik heb flink wat reizen die niet konden doorgaan, waaronder singlereizen die we hadden georganiseerd. Eén van die reizen naar Spanje zou in eerste instantie in april vertrekken, maar die werd al verplaatst naar 25 augustus. Toen ik iedereen in de ochtend van de 24e had ingecheckt, kon ik iedereen die middag weer annuleren, omdat Spanje oranje zou worden. Dat was zo zuur voor de klanten. Iedereen is uiteindelijk meegegaan naar mei 2021. Een andere singlereis, die 26 september zou vertrekken naar Corsica heb ik ook moeten verzetten naar volgend jaar. De meesten gaan mee, maar er zijn er ook die niet mee gaan omdat ze het te ver weg vinden.”

Wat kan je nog aanbieden?

“Italië en Portugal, mondjesmaat. Ik had heel veel boekingen voor Kreta en Rhodos. Dat zijn heel geliefde bestemmingen en opeens mochten we er niet meer naartoe, terwijl de Duitsers er nog wel heen gaan. Dat is niet uit te leggen. Ik snap het als het moet wanneer er ernstige gevolgen kunnen zijn. Er zijn ook klanten die er vraagtekens bij zetten. Daarnaast zijn de locaties die wij aanbieden heel erg afgelegen, geïsoleerd. Op geen enkele locatie die ik aanbied is corona geweest voor zover ik weet. Dat is dan soms best wel zuur. Mensen die in grote steden in de Randstad wonen, zitten veiliger op bestemmingen in Griekenland dan dat ze thuis zitten of boodschappen gaan doen bij de Albert Heijn. Daar zit een hele grote frustratie bij mij. Ik snap overigens dat het heel lastig is en ik zou niet in de schoenen van iemand willen staan die bij het RIVM of bij Buitenlandse Zaken werkt. Het zijn natuurlijk ontzettend moeilijke beslissingen die ze moeten nemen.”

