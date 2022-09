Travel Trend zoekt Reisspecialist NBBS Reizen

Deel dit artikel

Op de afdeling NBBS Reizen worden offertes en boekingen van consumenten verwerkt, zowel telefonisch als schriftelijk.

Reisspeciaist NBBS Reizen (minimaal 24 uur per week, of full-time)

Je werkt in een team van gemotiveerde, zeer ervaren medewerkers met een passie voor verre reizen. Bij NBBS Reizen heb je rechtstreeks contact met de consument. De werkzaamheden zullen in eerste instantie voornamelijk worden verricht voor reizen naar de USA en Canada. Toekomstige uitbreiding naar andere continenten is afhankelijk van je ervaring en interesse. De Reisspecialist NBBS Reizen wordt aangestuurd door de Manager NBBS Reizen, die daarin wordt ondersteund door de Senior Reisspecialist(en).

Werkzaamheden

Telefonisch, schriftelijk en via het offertesysteem samenstellen en reserveren van reizen

Verwerken van wijzigingen op bestaande boekingen

Adviseren van consumenten bij voornamelijk samengestelde reizen en maatwerk

Uitvoeren van administratieve werkzaamheden voor de afhandeling van boekingen

Functie-eisen

Toeristische opleiding op minimaal MBO-niveau

Minimaal twee jaar ervaring met verkoop van (verre) reizen

Ervaring met Amadeus of vergelijkbaar reserveringssysteem voor vliegtickets

Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

Beheersing van het Engels is een pré

Prettige telefoonstem

Affiniteit met verre reizen

(Studie)reiservaring naar bovenstaande bestemmingen

Overige eigenschappen

Woonachtig in (de omgeving van) Rotterdam

Klantvriendelijke instelling

Nauwkeurig en stressbestendig

Commercieel gedreven

Gemotiveerde en flexibele houding

Uitstekende contactuele eigenschappen

Zelfstandig kunnen werken

Teamplayer

Wij bieden

Een afwisselende en uitdagende functie in een dynamische en informele werkomgeving, waarin de communicatielijnen kort en informeel zijn en de medewerkers passie voor verre reizen hebben. Onze product presentaties, (online) cursussen en studiereizen dragen bij aan jouw productkennis en persoonlijke ontwikkeling.

Deze functie valt in loonschaal 4. Het salaris ligt boven de CAO voor de reisbranche, de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed. Jij en je eventuele partner en/of kinderen vallen automatisch onder onze collectieve reisverzekering met werelddekking. Je krijgt korting op je annuleringsverzekering. Natuurlijk krijg je ook korting op de reizen van Travel Trend.

Reageren

Heb je interesse en voldoe je aan bovenstaande eisen? Stuur dan je sollicitatie aan personeelszaken@traveltrend.nl

Author Tina Bakker