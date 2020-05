NBTC-NIPO: 7,2 miljoen Nederlanders gaan deze zomer op vakantie

Deze zomer gaan naar verwachting 7,2 miljoen Nederlanders op vakantie, dit is 39 procent minder dan de vorige zomer. In die periode waren nog 11,9 miljoen Nederlanders van plan om op vakantie te gaan.

Het gaat hier om vakanties van een week of langer in de periode van mei tot en met september. De huidige reisbeperkingen en onzekerheid als gevolg van de coronacrisis hebben een enorme impact op de vakantieplannen, zo blijkt uit grootschalig onderzoek dat NBTC-NIPO Research onlangs heeft uitgevoerd naar de vakantieplannen van de Nederlandse bevolking. “In veel gevallen is er wel de wens om de vakantie op een later moment door te laten gaan, dus uitstel is niet per se afstel,” aldus Marieke Politiek, directeur NBTC-NIPO Research.

Coronacrisis grootste effect op vakanties naar het buitenland

Ruim driekwart van alle Nederlanders geeft aan dat de coronacrisis grote invloed heeft op de vakantieplannen deze zomer. Deze invloed is groter op de plannen voor een vakantie naar het buitenland dan op de plannen voor een vakantie in eigen land. Van de 7,2 miljoen Nederlanders die deze zomer toch vakantieplannen heeft, geeft 1,8 miljoen aan een zomervakantie in eigen land te ondernemen (-27 procent in vergelijking met 2019). Ongeveer 5 miljoen heeft vakantieplannen naar het buitenland (-43 procent in vergelijking met 2019), de rest weet het nog niet.

Vakantie wordt uitgesteld, wens om te reizen blijft groot

“De vakantie is voor Nederlanders erg belangrijk. We staan in Europa dan ook bekend als een reislustig volk. Dit onderzoek laat zien dat de wens om te reizen groot is. Hoewel veel vakantieplannen voor aankomende zomer door de crisis beïnvloed zijn, gaat het in bijna de helft van de gevallen om uitstel en niet om afstel,” vertelt Politiek. Daarnaast is het zoeken naar een veilige bestemming, iets dat vooral genoemd wordt door Nederlanders die in eigen land willen blijven.

