NCL herstart cruises vanaf havens Barcelona en Rome

Norwegian Cruise Line (NCL) kondigde vandaag een verdere herstart aan van de activiteiten in Europa vanuit de vertrekhavens Barcelona en Rome (Civitavecchia) met eerder geplande routes naar de Middellandse Zee en de Griekse eilanden vanaf 5 september 2021.

Momenteel gepland om te varen vanaf Barcelona, zal Norwegian Epic vanaf 5 september 2021 tot en met 24 oktober 2021 7-daagse cruises door de westelijke Middellandse Zee maken, waarbij Norwegian Getaway een mix van 10 tot 11-daagse Griekse eilanden cruises maakt vanuit Rome (Civitavecchia) van 13 september 2021 tot 25 oktober 2021.

‘Europa is een fantastische bestemming. We kijken er dan ook enorm naar uit om terug te keren naar een aantal van onze meest geliefde thuishavens op het continent en de daarbij behorende reisroutes te hervatten. We kunnen niet wachten om onze gasten te verwelkomen om hen op de veiligst mogelijke manier de vakantie van hun leven te laten ervaren’, aldus Harry Sommer (President en Chief Executive Officer van NCL). ‘We werken actief samen met onze lokale partners en overheidsfunctionarissen, omdat het plan is om de reizen te hervatten in de regio met Norwegian Epic en Getaway die Norwegian Jade zullen joinen deze zomer. De herlancering van Norwegian Epic en Getaway maakt het mogelijk om een grotere verscheidenheid aan zeer gewilde reisroutes aan te bieden aan reizigers die zich voorbereiden op hun eerste cruisevakantie in meer dan een jaar.’

Hoewel het cruisen nog niet is hervat vanuit de Spaanse havens, heeft de haven van Barcelona nauw samengewerkt en meegewerkt met het Spaanse ministerie van Volksgezondheid en met de gezondheidsafdeling van de lokale overheid van Catalonië om hetzelfde doel te bereiken: de hervatting van het cruiseverkeer na de veiligste protocollen voor gasten, bemanning en de inwoners van Barcelona.

Nieuw design Norwegian Epic

Een geheel nieuw The Haven by Norwegian-complex debuteert aan boord van Norwegian Epic, na een uitgebreide renovatie in Marseille, Frankrijk eind 2020. Norwegian Epic was de eerste in de vloot die in 2010 in première ging met het key-card access ship-within-a-ship concept van het merk, volledig uitgerust met privévoorzieningen, speciale services en de meest luxueuze accommodaties aan boord. De recente renovatie resulteerde in 75 verbeterde en opgewaardeerde suites in combinatie met vernieuwde ervaringen, waaronder The Haven Restaurant en The Haven Courtyard Pool en Sundeck. Norwegian Epic beschikt over een van de grootste The Haven-complexen in de Norwegian vloot.

‘Hoewel we geen verbinding konden maken met onze gasten op zee, hebben we het afgelopen jaar gebruikt om hun terugkeer voor te bereiden door te investeren in onze vloot en ons aanbod aan boord’, aldus Sommer. ‘Het herontwerp van Norwegian Epic is een bewijs van onze doorlopende toewijding aan buitengewone kwaliteit en het verhogen van de uitmuntende standaard van onze vloot.’

