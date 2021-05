Nederland zoekt massaal naar vakantie

Nederland is tijdens en na de corona-persconferentie massaal op zoek gegaan naar ‘vakantie’, dat is op te maken uit de enorme piek die Google Trends laat zien bij de zoekterm ‘vakantie’. De piek start iets na 19.00 uur en blijft de gehele avond hoger dan de afgelopen weken.

Terugkijkend in de geschiedenis van de zoekterm ‘vakantie’ gaat de interesse weer richting het niveau van eind mei, begin juni van vorig jaar. Alleen in de eerste twee weken van juli lag de piek nog hoger dan eind mei, begin juni van 2020. De afgelopen vijf jaar werd er in de week van 16-22 juli het meest gezocht op ‘vakantie’. Om dat niveau te halen is er nog een hele lange weg te gaan.

Tijdens de persconferentie kondigde Hugo de Jonge aan dat per 15 mei de reisadviezen weer per land/regio worden gegeven. Daarnaast liet hij weten dat het in de lijn der verwachting ligt dat steeds meer landen een geel reisadvies krijgen.

‘We zien de laatste weken al een opgaande lijn, de afgelopen weken was het in de reisbureaus al drukker en dinsdagavond merken we dat er extra veel bezoek was op onze website. Het gaat nu niet alleen meer om kijken, maar ook om boekingen maken’, dat liet communicatiemanager Petra Kok dinsdagavond weten aan TravMagazine.

