Nederlandse luchthavens verwerkten 81 miljoen passagiers in 2019

In 2019 reisde een recordaantal passagiers, ruim 81 miljoen, via een van de vijf nationale luchthavens van en naar Nederland. Dit is een stijging van 2,0 procent ten opzichte van 2018. De meeste passagiers, ruim 88 procent, maakten gebruik van Amsterdam Schiphol. Vier van de vijf nationale luchthavens verwerkten in 2019 meer passagiers dan in 2018. Alleen op Groningen Airport Eelde daalde het aantal passagiers. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Amsterdam Schiphol verwerkte in 2019 71,7 miljoen passagiers, 1,0 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal vluchten is het afgelopen jaar voor het eerst sinds 2010 met 0,5 procent gedaald van ruim 499 duizend naar bijna 497 duizend. In het Aldersakkoord uit 2008 is vastgelegd dat Schiphol tot en met 2020 jaarlijks niet meer dan 500 duizend vliegtuigbewegingen (in het handelsverkeer) mag uitvoeren.

Eindhoven Airport tweede luchthaven

Op Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde werden in 2019 bijna 9,5 miljoen passagiers verwerkt. Eindhoven Airport is met 8,4 procent van alle passagiers de tweede luchthaven van Nederland. In vergelijking met 2018 is het aantal vervoerde passagiers op deze luchthaven met bijna 9 procent gestegen. De groei van het aantal vervoerde passagiers vindt hoofdzakelijk hier de laatste jaren plaats, van 2,2 miljoen vervoerde passagiers in 2010 naar 6,8 miljoen in 2019. Het aantal vluchten op Eindhoven groeide met 8,6 procent tot 40,2 duizend. Hiermee bleef Eindhoven onder de in 2019 vastgestelde norm van 41 duizend. Op de luchthavens van Maastricht en Rotterdam groeide het aantal passagiers in 2019 met respectievelijk 56,4 procent en 9,8 procent. Op Groningen werden in 2019 23 procent minder passagiers verwerkt dan in 2018.

1,75 miljoen passagiers van en naar Londen Heathrow

De meeste passagiers die gebruik maken van een Nederlandse luchthaven, reisden in 2019 tussen Nederland en Londen Heathrow. Dit aantal passagiers, 1,75 miljoen, is nagenoeg gelijk aan het aantal passagiers dat in 2018 vanuit Nederland van en naar Londens grootste luchthaven vloog. El Prat bij Barcelona staat met de aan- en afvoer van 1,6 miljoen passagiers op plek twee in de top 10 van populairste bestemmingen, ondanks de daling van het aantal passagiers van 4,2 procent in vergelijking met 2018. Vliegveld Barajas Madrid is met een groei van 9,3 procent tot 1,2 miljoen passagiers de grootste stijger in deze top 10.

Vanaf bijna elk Nederlands vliegveld het vaakst naar Londen

Op vier van de vijf nationale luchthavens reisden de meeste passagiers van en naar een Londens vliegveld. Voor Amsterdam is dat London Heathrow, voor Rotterdam is dat London City Airport, van en naar Eindhoven wordt het meest gereisd van en naar London Luton Airport en vanuit Groningen reizen de meeste passagiers van en naar London Southend Airport. Vanuit Maastricht reizen de meeste passagiers van en naar de Turkse badplaats Antalya.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.