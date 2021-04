‘Nederlandse toeristen zijn welkom in Turkije‘

‘Turkije is klaar om (Nederlandse) vakantiegangers te ontvangen en we doen er alles aan om hen te ontzorgen’, dat laten Erdem Acir (Counsellor for Culture and Tourism Promotion en in die hoedanigheid ook Directeur Turks Verkeersbureau Nederland) en Erkan Yağci (Board Member Türkiye Tourism Promotion and Development Agency/TGA) in een interview aan TravelPro weten.

Hoe gaat het met de toerisme-industrie in Turkije?

Yağci: ‘We staan aan het begin van het seizoen, maar door de pandemie, de verschillende mutaties en de quarantaine-issues, hebben we op dit moment geen gewoonlijke opening van het seizoen. Maar, we zijn klaar om (Nederlandse) gasten te ontvangen.’

Hoe is het contact met de Nederlandse touroperators?

Acir: ‘We zijn in nauw contact met touroperators. Sinds de lancering van het ‘Safe Tourism Certification Program’ in juni 2020 heeft Turkije strikte regels voor gezondheid en veiligheid aangehouden en het heeft het land voortdurend stappen gezet om dit te garanderen. Hierover houden we ook de Nederlandse touroperators goed op de hoogte.’

Komen er al toeristen in Turkije?

Yağci: ‘Jazeker, de grenzen zijn open. Wie voldoet aan de eisen die worden gesteld om Turkije binnen te komen, is welkom.’

