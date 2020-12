“Nederlandse vakantieganger wil weer naar buitenland op vakantie”

Komende zomer zijn Nederlandse vakantiegangers in meerderheid weer van plan om naar het buitenland te gaan. Spanje, Frankrijk en Duitsland zijn daarbij het meest populair. Dit blijkt uit onderzoek dat Trends & Tourism begin december heeft uitgevoerd naar de vakantie-intenties voor 2021.

Zeven op de tien kiest voor het buitenland

Ruim de helft van de Nederlanders is beslist/waarschijnlijk van plan om in de zomer van 2021 een vakantie van een week of langer te maken, zo’n 25% twijfelt nog en eenzelfde percentage verwacht niet te gaan. Van de Nederlanders met plannen voor de zomer geeft 70% aan naar het buitenland te willen, 25% kiest voor eigen land en zo’n 5% weet het nog niet. Opvallend is dat, van de personen die afgelopen zomer nog in eigen land bleven, het grootste deel nu aangeeft voor het buitenland te kiezen. Meest populaire buitenlandse bestemmingen zijn komende zomer Spanje (17%), Frankrijk (14%) en Duitsland (10%). Bij buitenlandse vakanties willen de meeste plannenmakers met het vliegtuig (50%), gevolgd door de auto (41%).

Vakantieganger gaat korter voor vertrek boeken

Nederlanders geven vanwege alle onzekerheid rond corona aan langer te wachten met boeken dan normaal. De helft wil de vakantie pas binnen twee maanden voor vertrek regelen. Aanbieders met soepele annulerings- en omboekvoorwaarden krijgen duidelijk de voorkeur. Zes op de tien vindt soepele annuleringsvoorwaarden zelfs belangrijker dan korting. Bijna 70% wil als de vakantie vanwege reisbeperkingen niet door kan gaan direct z’n geld terug en geen voucher, aldus het onderzoek.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.