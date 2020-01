Prijzen vergelijken, we doen het allemaal. Ja jij ook! Niemand wil teveel betalen toch? Maar wat is teveel?

Is het teveel als je er bepaalde garanties en zekerheid voor krijgt? Extra waarde? Iets veel mooiers dan voor die lagere prijs? We hebben allemaal wel eens te maken met klanten die zich blindstaren op de prijs. Aan jou dan de schone taak de klant te overtuigen van alle meerwaarde. Niet makkelijk. Daar hebben we bij EURAM ook wel eens mee te maken. Maar als je gelooft in je product en je staat vol overtuiging in voor die meerwaarde dan is er eigenlijk geen speld tussen te krijgen. Ook wij geloven in ons product. We bieden al jaren een enorm aanbod tegen faire prijzen. Prijzen waar zowel jij als jouw klant heel veel méér voor krijgt dan alleen die hotelkamer.

Ik noem er een paar: een efficiënte tool voor maatwerkrondreizen, moderne reisvoorstellen, een handig roadbook, een kundig Support Team, On Spot-service voor klanten in nood op hun bestemming… allemaal zonder extra kosten en bij de prijs inbegrepen.

Toch zagen we wel eens van die uitschieters of misten we accommodaties is ons aanbod. We zijn op zoek gegaan naar een oplossing en die hebben we gevonden! Het Product Team van EURAM heeft de afgelopen maanden achter de schermen hard gewerkt aan het uitbreiden van ons aanbod. Nu voegen we wel vaker nieuwe accommodaties toe maar dit keer gebeurde er iets opvallends. Niet alleen werden er heel veel nieuwe producten getoond; een aantal producten die al sinds jaar en dag door EURAM worden aangeboden gaven ook verrassend nieuwe prijzen! En dat is een geweldige ontwikkeling want ook die prijzen zijn nog steeds inclusief alle extra’s die ik al eerder noemden.

Het nieuwe aanbod wordt geleidelijk aan zichtbaar. Het gaat immers over duizenden hotels. EURAM maakt zelf alle teksten, in zowel Nederlands, Engels als Frans, en zodra ook de foto’s zijn toegevoegd zal het nieuwe product zichtbaar worden op onze website. Geef een seintje als je iets dringend nodig hebt dan maken wij er een prioriteit van.

EURAM herontdekken? We hebben in februari weer een aantal webinars voor beginners/refreshers op de agenda staan. Klik hier om je aan te melden.

Danielle Goedkoop

(Business Development Manager bij EURAM)

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.