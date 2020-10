Nieuw bij 333travel: individueel rondreizen in Jordanië

333travel lanceert ook Jordanië als nieuwe bestemming binnen het reisaanbod van privé rondreizen op maat met het gemak van je eigen huurauto of privé chauffeur. Met de toevoeging van Jordanië komt het reisaanbod van 333travel uit op 27 verre bestemmingen.

“Jordanië is een bestemming die echt bij 333travel past. Het leent zich perfect voor privé rondreizen én autorondreizen en door de korte reisduur is het ook een ideale familiebestemming”, aldus Frangken Tuhumena (CEO 333travel). “De indrukwekkende, uit de rotsen gehouwen stad Petra is natuurlijk het bekendste hoogtepunt, maar overnachten in de sprookjesachtige Wadi Rum woestijn, de opgravingen bij Jerash en drijven in de Dode Zee zijn ook onvergetelijke ervaringen.”

