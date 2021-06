Nieuw bij de Jong Intra: Balearen en Griekse eilanden

De Jong Intra Vakanties heeft haar aanbod flink uitgebreid op de categorieën steden- en zonvakanties. Nieuwe bestemmingen zijn onder meer de Balearen (Ibiza en Mallorca) en de Griekse eilanden.

“Ons aanbod steden- en zonvakanties blinkt uit in flexibiliteit. Onze bestemmingen zijn uitstekend te combineren met zowel vrijwel alle lijndienst- als low cost maatschappijen. Jouw klant kan vertrekken vanaf Nederlandse, Belgische en Duitse vertrekluchthavens. Dit betekent volop flexibiliteit: een goed verdienmodel (volledig commissionabel). Je voldoet alleen de aanbetaling, nog niet de volledige vluchtprijs. Ons aanbod is uiterst modulair opgebouwd. Dit is een groot voordeel: je kunt de reisduren zelf bepalen! Bij een stedentrip en zonvakantie is het ook mogelijk om een shuttletransfer, privétransfer, excursies, musicals, voetbalwedstrijden en huurauto bij te boeken”, laat Coby van Dongen weten.

:De afgelopen periode heb je ze vast al gezien: onze nieuwste magazines: Ga mee op Citytrip en Geniet van een Zonvakantie. Met deze nieuwe magazines is de Jong Intra Vakanties een geheel nieuwe weg ingeslagen. In deze magazines staan onze kennis, ervaring, expertise en vooral veel inspiratie en leuke tips voorop. Want dáár draait het om in deze magazines! Je vindt het aanbod van onze steden- en zonvakanties terug in deze magazines en op Smarty.”

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.