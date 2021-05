Nieuw boekingssysteem voor FTI

Na een uitgebreid ontwikkelingstraject lanceert FTI zijn eigen boekingssysteem: FTI360. Dit systeem biedt reisagenten de mogelijkheid op een eenvoudige manier producten van FTI te boeken en naar wens van de klant aan te passen. De reisagent kan in FTI360 terecht voor zowel standaard pakketreizen als zelf samengestelde reizen en rondreizen, al dan niet met een strandverlenging.

“We hebben vorig jaar onze tijd gebruikt om onze verkooppartners een flexibele, digitale mogelijkheid te bieden om het boeken gemakkelijker te maken,’’ vertelt Joyce Akkersdijk, Sales & Marketing Manager FTI Reizen, en voegt eraan toe: “Wij zijn erg blij met dit nieuwe systeem en hebben al veel positieve reacties mogen ontvangen. In juli zijn we van plan om alle bestemmingen in het systeem live te zetten. Zo kunnen onze klanten een vakantie op maat laten samenstellen door onze reisexperts en hun vakantie zelfs combineren met een rondreis.”

Tijdens de ontwikkeling van FTI360 stond het gebruikersgemak voor de reisagent centraal. Reisagenten kunnen filters instellen en individuele reisprogramma’s samenstellen waarin ze vertrekluchthavens en -tijden, verblijfsduur en hotels uit een breed aanbod zelf kunnen toevoegen. Er kunnen ook rondreizen en excursies worden geboekt, zoals de Nijlcruise in Egypte of een ticket voor de Dubai Expo 2021. Ook aanvullende diensten, zoals een privétransfer, kunnen gemakkelijk worden geboekt. Tot slot kan de reisagent de offerte downloaden in PDF-vorm en inclusief de eigen contactgegevens. ‘’FTI360 is een gebruiksvriendelijk systeem met duidelijk zichtbare alternatieven. Persoonlijk vind ik de gepersonaliseerde offertetool een mooie toevoeging voor mijn klanten,’’ aldus Petra Durieux, reisadviseur bij Personal Touch Travel. Zij maakte onlangs de allereerste boeking in het nieuwe systeem.

Inmiddels staan er 22 bestemmingen live in het systeem, zoals Griekenland, Malta, Canada, de Verenigde Arabische Emiraten en Turkije. Achter de schermen is FTI bezig om meer bestemmingen in te laden, naar verwachting zullen alle bestemmingen vanaf juli in het systeem zijn ingeladen.

Het systeem en de webinar FTI360

Reisagenten en verkooppartners die aangesloten zijn bij FTI, kunnen via de gebruikelijke servicepagina van FTI het boekingssysteem openen en starten met het samenstellen van de gewenste reizen. Tevens vinden zij daar handleidingen en quick guides. Voor de reisagenten die nog wat meer informatie, tips en uitleg verlangen, organiseert FTI op woensdag 2 juni een webinar FTI360. Reisagenten kunnen zich aanmelden via de servicepagina.

