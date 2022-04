Nieuw KLM World Business Class menu van Jonnie en Thérèse Boer

KLM is trots om weer gerechten te serveren die zijn ontworpen door Nederlands beste chef Jonnie Boer. De eerdere samenwerking met Jonnie en Thérèse Boer werd zeer gewaardeerd door KLM-klanten. KLM kijkt ernaar uit om Jonnie’s eigentijdse stijl en Thérèse’s expertise op het gebied van wijnen en gastvrijheid opnieuw aan te bieden. World Business Class-klanten krijgen elk kwartaal een nieuw menu bestaand uit voor- en hoofdgerechten van Jonnie’s signatuur. Tot juli 2022 kan men de volgende gerechten verwachten:

Voorgerechten

Tartelette gevuld met romige appel-aardappel salade en groene asperges

Proeverij van voorafjes; gegrilde courgette in tahincrème, salade van kikkererwten, knoflookfeta en notensalade

Keuze in hoofdgerechten

Selectie van lokale delicatessen: een traditioneel vegetarisch stoofpotje met geroosterde paprika, compôte van gesmoorde ui en tomaten en een puree van aardappel

Gebakken zalm met broccolini, gepofte tomaatjes en couscouso

Kippendij in een jus van steranijs geserveerd met gestoofde groene kool en aardappelpuree Vanaf juli kunnen klanten zich verheugen op een nieuwe keuze in voor- en hoofdgerechten.

Duurzaamheid

Jonnie Boers gebruik van herkenbare, verse, lokale ingrediënten en gebalanceerd gebruik van dierlijke eiwitten en zorgvuldig gekozen lokale leveranciers benadrukken KLM’s duurzaamheidsdoelstellingen. Het nieuwe menu zal ook verschillende vegetarische opties bevatten.

Nieuwe wijnselectie

De gerechten van Jonnie Boer worden vergezeld van een scala aan exquise wijnen, waaronder Masi Tupungato – Passo Doble – 2019- Mendoz, Argentinië (tot 10 april), en Domaine de Grangeneuve L’Initiale H – 2020 – Rhône – Frankrijk (vanaf 10 april).

Nieuw servies

In de tweede helft van 2022 start KLM ook met het introduceren van nieuw servies in haar World Business Class. Dit unieke servies is inclusief duurzaam dienblad en servies, ontworpen door Marcel Wanders. Het porselein is gemaakt van beenderporselein en het dienblad van polypropyleen: lichtgewicht, robuuster en recyclebaar materiaal, wat bijdraagt ​​aan KLM’s duurzaamheidsdoelstellingen.