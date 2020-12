Platform ZRA’s en reisagenten voor saamhorigheid: “We zijn geen ANVR 2”

Inèz Ruska (Jan Tourism Consultancy) en Sylvia Raijmakers (persoonlijk reisadviseur Face2Face Travel) hebben het ‘Platform voor ZRA’s en reisagenten’ gelanceerd. Beiden kennen elkaar al jaren en willen een plek bieden voor zelfstandige reisondernemers die op zoek zijn naar saamhorigheid, kennis en ondersteuning in het ondernemen en die soms moeilijk hun weg kunnen vinden in de wirwar aan regels en wetten, mogelijkheden, kennis en innovaties. Organiseren de ANVR, VvKR, ZSO’s, enzovoorts het één en ander niet goed genoeg? “Het is zeer zeker niet de bedoeling om de ANVR in het vaarwater te zitten. We zijn geen ANVR 2. We willen verbondenheid creëren en elkaar als onafhankelijke (zelfstandige) reisagenten en -organisaties op allerlei vlakken helpen.”

Wat is het Platform voor ZRA’s en reisagenten precies?

“Het gaat een hele actieve club worden. Als je lid wordt, krijg je een login waarmee je toegang krijgt tot een beveiligde omgeving. In die omgeving bieden we van alles aan, waaronder cursussen, DMC’s zullen er hun producten laten zien, we gaan met tutorials werken, er zullen masterclasses worden gegeven, er zal informatie te vinden zijn hoe je met social media moet omgaan, enzovoorts.”

Er zijn toch al zoveel partijen?

“Nu zie je dat ‘we’ met een paar clubs zijn, maar we willen eigenlijk één geheel worden. We willen zorgen voor verbondenheid.”

Hoeveel aanmeldingen verwachten jullie?

“Het eerste jaar zal het niet heel erg storm lopen, maar aan de andere misschien juist weer wel. Er is behoefte aan saamhorigheid, dat merk je wel. Er zijn meer dan 1.000 zra’s en we geven mensen van het reisbureau ook de mogelijkheid om mee te doen. Al met al hopen we volgend jaar de helft van de mensen in de club te hebben.”

Hoe willen jullie dat bereiken?

“Door heel veel positieve dingen aan te bieden.”

Zijn jullie van plan om (ook) naar Den Haag te gaan om de positie van de onafhankelijke reisagent onder de aandacht te brengen?

“Nee, wij zijn er niet om te strijden en om naar Den Haag te gaan. Dat zal misschien ooit een doel kunnen worden, maar daar is het echt niet voor opgezet. We willen ZRA’s handvatten geven bij wat er speelt in onze markt op het gebied van bijvoorbeeld DMC’s. Bij ons krijg je toegang tot dingen waar je normaal gesproken een bepaald bedrag voor moet betalen.”

Is het niet opgericht met het idee om er zelf beter van te worden?

“Nee, zeer zeker niet. Als ik bedenk wat wij willen gaan organiseren, dan denk ik eerder dat er geld bij moet. We willen als dat weer mogelijk is live meetings organiseren. Daarbij nodigen we diverse partijen uit, denk aan dmc’s, mediatrainingen, enzovoorts. Als ik het voor het geld zou doen, dan was ik wel op een ander paard gaan wedden.

Wat moeten geïnteresseerden betalen als ze lid willen worden?

Het membership kost €95 per jaar* (exclusief btw) en wie ervoor kiest om het membership in één keer te betalen die betaalt €84 per jaar en je krijgt er echt heel veel voor terug.”

Zijn er al mensen die zich hebben aangemeld en/of ingeschreven?

“Ja, dat vinden we echt heel erg leuk. Het staat sinds een paar dagen op Inez haar website, de social mediakanalen zijn aangemaakt, maar verder hebben we er nog maar weinig aandacht aan besteed, maar de eerste inschrijvingen zijn er al. We hebben er bewust voor gekozen om de info eerst op Jan Tourism te delen en als het echt goed gaat lopen, dan willen we een aparte website bouwen.”

Jullie schrijven in jullie persbericht dat ondernemers soms moeilijk hun weg kunnen vinden in de wirwar aan regels en wetten, mogelijkheden, kennis en innovaties. ZRA’s betalen bijvoorbeeld de ANVR en hun ZSO’s ook al. Zeggen jullie nu dat de ANVR, VvKR, ZSO’s, retailpartijen, enzovoorts hun zaakjes niet goed hebben geregeld?

“Nee, dat is helemaal niet de opzet. Wij merken wel dat heel veel mensen de weg naar de ANVR een beetje lastiger vinden. Daar wordt het niet echt in Jip en Janneke taal verteld, maar de regels en wetten zijn nu heel actueel. We willen bovenop het nieuws blijven zitten en dat met onze leden delen en net iets makkelijker vertaald. Alle technologieën waar je gebruik van kunt maken, zijn meer een doel van ons dan dat we zeggen dat we een beetje ANVR 2 zijn. Het is zeer zeker niet de bedoeling om de ANVR in het vaarwater te zitten. We gaan niet op de stoel zitten van de ANVR. Het is ook niet zo dat we bijvoorbeeld juridische zaken gaan regelen, daar is de ANVR voor. We gaan op de ontwikkeling van de ondernemer zitten. Hoe kan je ervoor zorgen dat je goed zichtbaar bent, dat soort zaken.”

Het initiatief is ontstaan uit eigen frustratie, maar ook door de frustraties van collega’s. Wat zijn die frustraties?

“Iedereen is een beetje zoekende. We zijn bezig geweest met het omzetten van boekingen, nu weten we dat het voorlopig helemaal niks wordt, we staan er een beetje alleen in. Mensen lopen tegen een muur op, ik ook, keihard. Het is wel het moment geweest dat Inez en ik hebben besloten om dit initiatief op te gaan pakken. Nu hebben we er de tijd voor. We willen iets positiefs doen met onze frustraties.”

Je haalt jezelf wel heel wat op de hals.

“Dat weten we, maar we vinden de uitdaging allebei helemaal geweldig en denken dat er heel veel leuke dingen uit kunnen komen. We willen op een gegeven moment ook leveranciers, denk aan kleine DMC’s, hun aanbod laten presenteren. Je kan ook denken aan iemand uit een hele andere sector die iets presenteert waar wij als reisbranche van kunnen profiteren. Daarbij is het allemaal vrijblijvend. Niks moet, alles mag. Wij denken dat daar heel veel behoefte aan is.”

Grote partijen mogen hun producten niet presenteren?

“We worden op dit moment bijna gedwongen om alleen maar pakketten van TUI en Corendon te verkopen. Als TUI met een mooi product komt en wij vinden het van meerwaarde, dan zullen we ze zeer zeker de kans bieden om hierover te vertellen. We zetten wel beduidend meer in op de kleinere leveranciers, de lokale DMC’s, de lokale touroperators hier in Nederland.”

En als je als ZRA bent aangesloten bij TUI at Home? Mag je je dan wel bij jullie aansluiten?

“Natuurlijk mag dat. Wij denken dat die ZRA net zoveel meerwaarde heeft. We gaan heel veel inzetten op hoe je moet omgaan met social media. Ik heb de laatste tijd best wel veel rondgekeken op de websites van collega’s en hoe zij met social media omgaan. Het is nu de tijd om je daarin te ontwikkelen en wij kunnen ze positieve handvatten geven.”

Gaan jullie je ook bezighouden met inkoop, commissieafspraken, enzovoorts?

“Nee, absoluut niet.”

Jullie zijn er om leveranciers de mogelijkheid te bieden zichzelf in the picture te zetten en dan is het aan ieder op zich om er wel of geen afspraken mee te maken.

“Juist. De commissieafspraken blijven we buiten, maar we willen wel proberen om bijvoorbeeld agentenkortingen af te spreken. Verder willen we een paar keer per jaar studiereizen te organiseren, waaronder ook studiereizen exclusief voor leden.”

