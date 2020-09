Nieuw reisadvies voor Marokko

Marokko heeft de noodtoestand verlengd tot 10 oktober 2020. Sommige steden zijn zo goed als afgesloten, zoals Casablanca en Marrakesh. De grenzen zijn gesloten voor regulier verkeer. Wel zijn er beperkt internationale vluchten.

Voor informatie over het Marokkaanse in- en uitreisbeleid verwijst BuZa naar de Marokkaanse ambassade in Den Haag. Voor de laatste ontwikkelingen in het land: volg de aanwijzingen op van de lokale autoriteiten en volg het nieuws. Nederland adviseert alleen naar Marokko te reizen als het noodzakelijk is. Na een verblijf in Marokko moeten reizigers bij terugkeer in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine.

