Nieuw reisconcept ‘Babymoon’ is geboren

Nog even op vakantie tijdens de zwangerschap waarbij de toekomstige vader en moeder op en top worden verwend en zich samen op de geboorte van hun telg kunnen voorbereiden. Ook wel babymoon genoemd. Daphne Bode zag een gat in de markt en richtte het reisbedrijf Babymoon op.

Hoe ben je op het idee gekomen?

“Mijn tweede zwangerschap was behoorlijk medisch waardoor ik gebonden was aan het ziekenhuis. Ik mocht absoluut niet op vakantie of iets dergelijks. Dat zette me aan het denken, zeker omdat ik destijds werkte als ZRA. Ik merkte dat hier niets mee werd gedaan en zo is het idee ontstaan. Maar na de bevalling had ik andere prioriteiten en verschoof het hele plan naar achteren. Tot ik eens keek of de domeinnaam Babymoon.nl nog beschikbaar was, en die kon ik kopen. Het afgelopen jaar ben ik bezig geweest met het bouwen en het laden van de website. Babymoon zou eigenlijk eerder worden gelanceerd, maar door de coronacrisis heb ik dit uitgesteld.”

Babymoon is vanaf 1 november aanstaande een feit. Ondanks dat we nog steeds in de coronacrisis zitten, is het nu wel de juiste timing?

“Natuurlijk is het een risico om nu live te gaan met iets compleet nieuws. Maar ik vind dat we met z’n allen wel wat positiviteit kunnen gebruiken. Daarnaast kunnen de hotels in Nederland wel wat support gebruiken; ze hebben het behoorlijk zwaar. We hebben natuurlijk ook prachtige plekken én geweldige luxueuze hotels in ons land die een bezoek meer dan waard zijn. De afgelopen maanden heb ik erg leuke arrangementen, die puur gericht zijn op de zwangerschap, met Nederlandse hoteliers kunnen samenstellen. Gasten worden helemaal in de watten gelegd, zijn toch dichtbij huis en eventuele medische zorg. Mensen boeken geen los hotel bij mij, maar een arrangement waarbij ze volledig worden ontzorgd. Het hotel weet dat de gast zwanger is en daar wordt rekening mee gehouden. Gasten worden feestelijk ontvangen en niet onbelangrijk; ze slapen in een extra goed bed, hebben een luxe kamer met een mooi uitzicht. Het complete plaatje dat helemaal is afgestemd op het zwangere stel. Dat natuurlijk ook nog aangepast kan worden aan de wensen van het koppel.”

