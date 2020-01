Nieuwe bestemmingen en vliegtuigen voor Qatar Airways

Qatar Airways heeft op de openingsdag van de Koeweit Aviation Show het publiek verrast met twee van de nieuwste vliegtuigen in de vloot en de aankondiging van nieuwe bestemmingen voor 2020.

Zijne Excellentie de heer Akbar Al Baker, Chief Executive van de Qatar Airways Group, en de heer Ingenieur Badr Al Meer, Chief Operating Officer van Hamad International Airport, ontvingen een aantal hoogwaardigheidsbekleders in de chalet van de luchtvaartmaatschappij, waaronder Zijne Excellentie Sheikh Mohammad Al-Abdullah Al-Mubarak Al-Sabarak, vice-minister van de Amiri Diwan van de staat Koeweit en Sheikh Salman Al-Humoud Al-Sabah, directeur-generaal van het algemeen directoraat voor de burgerluchtvaart van Koeweit.

Qatar Airways Group Chief Executive, Zijne Excellentie de heer Akbar Al Baker: “De Koeweit Aviation Show is het perfecte forum voor ons om het nieuwe jaar te beginnen en enkele van onze fantastische plannen voor 2020 te onthullen. We zullen dit jaar acht nieuwe bestemmingen aan ons netwerk toevoegen, naast de onlangs aangekondigde gateways van Santorini, Griekenland; Dubrovnik, Kroatië; en Osaka, Japan. Met deze nieuwe routes breiden we onze activiteiten uit tot 177 bestemmingen wereldwijd, wat onze positie als een van de meest gecontracteerde luchtvaartmaatschappijen ter wereld versterkt. Hierdoor kunnen we onze passagiers steeds meer mogelijkheden en flexibiliteit bieden bij het plannen van hun zakelijke reizen en vakanties.”

De nieuwe bestemmingen:

Nur-Sultan, Kazachstan – Twee vluchten per week (vanaf 30 maart 2020)

Almaty, Kazachstan – Twee vluchten per week vanaf 1 april 2020, oplopend tot vier vluchten per week vanaf 25 mei 2020.

Cebu, Filipijnen – Drie vluchten per week (vanaf 8 april 2020)

Accra, Ghana – Dagelijkse vluchten (vanaf 15 april 2020)

Trabzon, Turkije – Drie vluchten per week (vanaf 20 mei 2020)

Lyon, Frankrijk – Vijf vluchten per week (vanaf 23 juni 2020)

Luanda, Angola – Vier vluchten per week (vanaf 14 oktober 2020)

Siem Reap, Cambodja – Vijf vluchten per week (vanaf 16 november 2020)

