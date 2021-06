Nieuwe bestemmingen KLM: Riyad in zomer en Phuket in winter

KLM’s netwerk voor Azië en het Midden-Oosten zal deze zomer nagenoeg hetzelfde zijn als in 2019. Wel worden de bestemmingen als gevolg van de coronapandemie minder vaak aangevlogen en/of worden bestemmingen in een andere combinatie aangevlogen. Nieuw deze zomer is Riyad (Saudi-Arabië); nieuw komende winter is Phuket (Thailand).

Het bestemmingennetwerk staat centraal in KLM’s strategie. KLM heeft sinds de start van de COVID-19-pandemie dit netwerk zoveel mogelijk in stand gehouden, zodat klanten (noodzakelijke) reizen konden maken en vervoer van vracht kon blijven doorgaan. Deze strategie is gedurende de coronacrisis succesvol gebleken en maakt het nu eenvoudiger om weer op te schalen.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2019:

Azië Deze zomer zijn er 17 bestemmingen gepland; in 2019 waren dat er 19. Xiamen (China) is tijdelijk gesloten vanwege de coronapandemie (partner Xiamen Airlines vliegt wel op deze bestemming). Denpasar (Indonesië) wordt aangevlogen zodra Bali weer opengaat, hopelijk later deze zomer. In de winter van 2021 wordt Phuket als bestemming toegevoegd. Het Thaise eiland zal vier keer per week worden aangevlogen. Vluchten naar Hangzhou en Shanghai (China) houden vooralsnog de huidige tussenstop in Seoul (Zuid-Korea). Zodra de regels veranderen, past KLM de schema’s verder aan. KLM vliegt een keer per week met passagiers en cargo naar Chengdu; daarna gaat de vlucht via een tussenstop in Seoel door naar Beijing. Vanaf daar vervoert KLM passagiers en cargo terug naar Amsterdam. Bengalûru (India) is opgeschort.



In veel Aziatische landen gelden nog specifieke reisbeperkingen en quarantaineverplichtingen. Hierdoor zal de planning van het netwerk ook gedurende het winterseizoen nog regelmatig aangepast (moeten) worden.

Midden-Oosten In de zomer van 2021 vliegt KLM op 7 bestemmingen, hetzelfde aantal als in 2019. Nieuw is de bestemming Riyad (Saudi-Arabië), die in de zomer twee keer per week wordt aangevlogen en vanaf de winter drie keer per week. Abu Dhabi is opgeschort, alhoewel KLM deze bestemming wel aanbiedt in codeshare met Etihad Airways. De verwachting is dat Abu Dhabi in de winter 2021 weer aangeboden wordt, waardoor het aantal bestemmingen dan stijgt naar 8.



© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.