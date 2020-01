Nieuwe campagne voor Center Parcs

Center Parcs wil met haar nieuwe campagne ‘Ieder z’n Center Parcs’ nog beter recht doen aan de uiteenlopende wensen van gasten en potentiële gasten. Center Parcs speelt hiermee in op het gevoel van vrijheid waarnaar steeds meer mensen op zoek zijn: door volop keuze te bieden uit een rijk aanbod waaruit iedereen zijn ideale vakantie kan kiezen. De campagne is vanaf vandaag te zien op tv en online in Nederland en België.

Center Parcs houdt vast aan de succesvolle pay-off ‘Echt even samen’. Door deze pay-off aan de nieuwe campagne ‘Ieder z’n Center Parcs’ te verbinden, wil zij nadrukkelijker inspelen op de grote diversiteit van haar bezoekers en hun uiteenlopende behoeften. Er is geen enkele andere aanbieder met zo’n divers aanbod als Center Parcs. Hierdoor kan zij bezoekers het hele jaar door – ongeacht het seizoen, persoonlijke voorkeuren of bestemming – inspireren en verrassen met een gepersonaliseerd aanbod. “Twee jaar geleden lanceerden we vanuit onze purpose ‘Strengthen family ties’, de campagne: ‘Zeg ja tegen wat er toe doet’. We zien hoe belangrijk het is om samen tijd door te brengen en zo de banden met familie en vrienden te versterken, juist nu we drukker zijn dan ooit. Met deze campagne wilden we mensen aanmoedigen om vaker ‘ja’ te zeggen tegen wat er in het leven écht toe doet. Deze purpose-gedreven campagne was erg succesvol. Belangrijke brand kpi’s, zoals overweging en voorkeur zijn gegroeid en het aantal mensen dat voor Center Parcs koos steeg. Om zowel bestaande als nieuwe bezoekers aan ons te binden, gaan we met de nieuwe campagne een stapje verder en laten we zien wat Center Parcs daadwerkelijk met je doet. We spelen in op de stijgende behoefte van vrijheid en richten ons op de diversiteit aan mogelijkheden. Center Parcs biedt voor iedereen een passende vakantie, wat je wensen ook zijn. Je kunt zelf je vakantie kiezen en invullen zoals jij dat wilt.”, vertelt Andres Neira de Back, Marketing Director van Center Parcs Europe.

Vernieuwd

In de afgelopen tijd heeft Center Parcs verschillende vakantieparken, zowel in Nederland als in het buitenland, volledig vernieuwd om zo de nieuwe standaard te blijven zetten in familievakanties. De komende jaren worden ook andere parken grondig vernieuwd met een investering van ruim 600 miljoen euro. Zo is Center Parcs Park Zandvoort in mei 2020 volledig vernieuwd en zal in diezelfde maand ook Center Parcs Park De Haan in België worden geopend. Center Parcs De Eemhof en De Kempervennen ondergaan een grootschalige vernieuwing komend jaar. “We investeren fors in zowel bestaande als in nieuwe parken, hiermee differentiëren we parken steeds meer van elkaar. Ook het activiteitenaanbod op parken wordt steeds breder. Dit sluit aan bij de behoefte die we terugzien bij onze gasten; de hang naar vrijheid en flexibiliteit. Center Parcs heeft namelijk alle ingrediënten in huis om in te spelen op de variërende wensen van verschillende vakantievierders: met mooi gelegen parken – aan de kust, een prachtig meer of in een bosrijke omgeving – volop keuze uit verschillende accommodaties en allerlei activiteiten voor zowel kinderen als volwassenen” zegt Neira de Back. “We zien dat de behoeften van onze gasten verschillen. Toch gaat het uiteindelijk om echt even samen zijn. Die vrijheid bieden we met ons ruime en gevarieerde portfolio.”

Deze boodschap draagt Center Parcs in de komende tijd uit in een nieuwe serie tv-commercials en online video’s die vanaf vandaag zijn te zien en in totaal zes thema’s behandelen. De eerste drie tv-commercials behandelen de volgende thema’s: de duur van het verblijf (weekend, midweek of langere vakantie), het type vakantie (avontuur, ontspanning of samen op ontdekkingstocht) en het type omgeving (bos, strand of meer).

