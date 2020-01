Nieuwe EURAM-webinars: Website en Planisto-offerte

EURAM komt met twee webinars: een webinar demo EURAM’s website én webinar Planisto-offerte.

Webinar demo EURAM’s website

“In deze webinars laten we je zien hoe je simpel en snel een maatwerkreis creëert voor jouw klanten naar de USA, Canada, Mexico, Costa Rica, Cuba, Jamaica, Spanje, Portugal en Italië. Uiteraard vertellen we je ook alles over de mogelijkheden van Planisto en hoe je een digitale of PDF offerte maakt. Deze webinar is zeer geschikt als je wilt starten met EURAM of als je graag eens je kennis wilt opfrissen”, zegt Danielle Goedkoop van EURAM.

Webinar Planisto offerte

Ben je al goed bekend met EURAM maar maak je je offertes nog op de ‘oude’ manier? Wacht niet langer en stap over op Planisto! In deze korte webinar leer je alles over het creëren van een offerte via Planisto.

Wat en wanneer:

6 februari, 10:00 – 10:45u: Webinar demo EURAM’s website

11 februari, 10:00 – 10:20u: Webinar Planisto offerte

11 februari, 20:00 – 20:45u: Webinar demo EURAM’s website

18 februari, 20:00 – 20:45u: Webinar Planisto offerte

Meld je snel aan via deze link: http://bit.ly/webinarsfebruari2020

