Nieuwe Italiaanse bestemmingen voor KLM

KLM en het Italiaanse ITA Airways hebben een codeshare-overeenkomst getekend. Dankzij de nieuwe overeenkomst kunnen passagiers van KLM tickets boeken naar Europese bestemmingen van ITA Airways. Klanten van ITA kunnen op hun beurt tickets boeken naar KLM-bestemmingen in Europa. KLM en ITA bieden daarnaast gemakkelijke overstapmogelijkheden aan op de luchthavens van Schiphol en Rome Fiumicino.

Dankzij de samenwerking kunnen KLM-klanten tickets boeken naar 8 nieuwe bestemmingen in Zuid-Europa. Via Rome kunnen KLM-klanten met ITA doorvliegen naar het Italiaanse Palermo, Reggio Calabria, Bari, Brindisi, Lamezia Terme en Trieste en naar Malta en Tirana in Albanië.

KLM biedt momenteel al 18 dagelijkse vluchten aan tussen Amsterdam en Milaan (Malpensa Airport en Linate Airport), Turijn, Genua, Rome, Venetië, Florence, Bologna en Catania. Klanten die vliegen naar Catania, Genua en Venetië, krijgen dankzij de samenwerking meer keuzemogelijkheden. Naast de directe dagelijkse vluchten van KLM kunnen zij nu ook met een overstap via ITA naar deze bestemmingen vliegen. “Het is bijzonder goed nieuws dat KLM en ITA Airways zo snel na het wegvallen van Alitalia een overeenkomst hebben bereikt om samen te werken op vluchten binnen Europa. Italië is een belangrijke markt voor de luchtvaart in Europa voor zowel zakelijke reizigers, als vakantiegangers. Samenwerking is van groot belang om onze klanten vanuit alle hoeken van de wereld via Schiphol, zo goed mogelijk te kunnen bedienen”, zegt Pieter Elbers (President & CEO KLM Royal Dutch Airlines).

Klanten van ITA Airways profiteren ook van de nieuwe overeenkomst. Dankzij de samenwerking met KLM krijgen zij toegang tot een groot aantal bestemmingen in Europa, waaronder KLM-bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië.

Author Sharon Evers