Avila Beach Resort op Curaçao heeft haar panorama suite volledig vernieuwd. Daarnaast heeft het hotel het reisagentengedeelte op de website geüpdatet met nieuwe factsheet, beelden en reisagententarieven.

Over de panorama suite vertelt Avila Beach Hotel het volgende: “Geniet van de ruime luxe van prachtig appartement met 2 slaapkamers in het Avila Beach Hotel. Met een adembenemend uitzicht op de Caribische Zee en de weelderige tropische tuin belooft deze suite een betoverende ontsnapping. Het royale balkon nodigt u uit om te genieten van het betoverende uitzicht. Binnen kunt u genieten van het comfort van een mooi ingerichte open woonkamer. De twee grote slaapkamers met een kingsize bed in de hoofdslaapkamer en twee kingsize bedden in de tweede slaapkamer, hebben elk een eigen badkamer voor extra gemak, waardoor iedereen een fijn verblijf heeft. Bovendien vergroot een volledig uitgeruste keuken het gebruikersgemak van deze suite. Dompel uzelf onder in rust en verfijning, waar elk detail is ontworpen voor uw ultieme ontspanning. Deze Panorama Suite is perfect geschikt voor een groep vrienden of familie van maximaal 6 personen. Beleef een buitengewoon verblijf in het hart van het paradijs met een weids uitzicht.”

Ben je werkzaam als reisadviseur? Wist je dat Avila Beach Hotel een gedeelte op de website heeft staan met factsheet, nieuwe hoge resolutie beelden en reisagententarieven? Je kan ook sparen voor een verblijf van één week in Avila Beach Hotel met het Reisagenten Rewards-programma.