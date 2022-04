Nieuwe toeristenbelasting voor Bonaire gaat in op 1 juli

Deel dit artikel

Vanaf 1 juli 2022 worden de huidige ‘room tax’ en de ‘car tax’ van Bonaire vervangen door een toeristenbelasting van $75 per bezoek. De opbrengsten worden gebruikt voor de infrastructuur, het toeristisch product, de eco-inspanningen en het onderwijs.

De belasting is van toepassing op alle niet-ingezetenen van 13 jaar en ouder die Bonaire binnenkomen. Niet-ingezetenen van 12 jaar en jonger, inwoners van de voormalige Nederlandse Antillen, moeten $10 per bezoek betalen. De verplichte belasting kan worden betaald via een online platform dat vanaf 15 juni 2022 beschikbaar is, of bij aankomst op de luchthaven.

Cruiseschepen

Met ingang van 1 januari 2023 wordt voor cruiseschepen een toeristenbelasting van $10 per cruisepassagier geïnd, ter vervanging van de huidige ‘headtax’. De cruisemaatschappijen zullen verantwoordelijk zijn voor het innen en afdragen van de belasting namens de bezoekende passagiers.

De ‘room tax’ en de ‘car tax’ werden voorheen per persoon per nacht betaald aan de accommodatie en bij het huren van een auto. Nu de fiscale verantwoordelijkheid verschoven is van aanbieders van accommodatie en autoverhuur naar niet-ingezetenen, is het geactualiseerde proces van inning goed ontvangen door de toeristische sector en zal naar verwachting de inkomsten voor het eiland met meer dan $6 miljoen per jaar stijgen.

Tourism Corporation Bonaire (TCB) ondersteunt deze update die is ontworpen om het inreisproces voor zowel bezoekers als de toeristische partners van het eiland te stroomlijnen. “Het is belangrijk voor onze bezoekers om te begrijpen dat het bedrag dat ze betalen om Bonaire binnen te komen geen nieuwe of aanvullende belasting is”, zegt Miles B. M. Mercera, directeur van Tourism Corporation Bonaire. “We combineren simpelweg onze bestaande toeristenbelasting in een enkele bestemmingsbijdrage, waardoor het voor de meeste bezoekers van Bonaire een eenvoudiger en voordeliger proces wordt. Het is ook een belangrijke investering in wat ons eiland zo uitnodigend maakt, van onze eco-inspanningen en culturele evenementen tot onze bloeiende en vriendelijke lokale gemeenschap.”

Iedereen is welkom

Bovendien hoeven bezoekers vanaf woensdag 20 april 2022 niet langer een negatieve test, bewijs van herstel of een vaccinatiebewijs meer te overleggen bij aankomst. Zowel gevaccineerde als niet-gevaccineerde reizigers uit alle landen hoeven alleen een gezondheidsverklaring in te vullen om Bonaire binnen te komen.

Author Sharon Evers