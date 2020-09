Nieuwe website voor Untamed Travelling

Heeft het coronavirus de reiswereld al dik een half jaar in zijn greep, van stilzitten wil Jozef Verbruggen (directeur Untamed Travelling) niet weten. Als er één bedrijf is met een onwrikbare focus op de toekomst en van de nood een deugd maakt, dan is het Untamed Travelling wel.

COVID-19 heeft het leisure reizen dan wel grotendeels stilgelegd, het heeft Untamed Travelling er niet van weerhouden te investeren in de toekomst. Werd er eerder al uitgepakt met het uitbreiden van bestemmingen in de Caribbean en Europa om de klant ook in deze bizarre tijden een onvergetelijke reiservaring te kunnen aanbieden, pakt de maatwerkspecialist nu door met het lanceren van een nieuwe website. “Wij willen mensen met ons rauwe beeldmateriaal en design al een taste geven van het kwaliteitsniveau dat je mag verwachten van reizen met Untamed, en vonden het hoog tijd onze inspiratie ook Engelstalig en geschikt voor mobile devices aan te bieden. Ook vindbaarheid en laadsnelheid hebben een rol gespeeld bij het optuigen van onze nieuwe, meer dynamische website” aldus Verbruggen.

“Unieke lodges, weergaloze natuur en authentieke belevingen zijn altijd bepalend bij de reizen op maat die Untamed ontwerpt, waarbij de kernwaarden stijl, rauw, beleving, flair en service diep verankerd zijn. Nieuwsgierig geworden naar het almaar uitbreidende aanbod inspiratiereizen? Bezoek www.untamedtravelling.com en neem contact op voor een reisvoorstel.”



