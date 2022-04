NoBeach zoekt een Officemanager Touroperating

Deel dit artikel

NoBeach Reizen is gespecialiseerd in exclusieve individuele reizen met klanten uit een hoog segment. Het bedrijf onderscheidt zich door een hoge mate van productkennis, een internationaal netwerk van toppartners en een zeer hoog servicegehalte.

De belangrijkste bestemmingen zijn: Europa, Marokko, Japan, Canada, VS en Zuidelijk Afrika. Klanten verwachten van NoBeach dat ze ontzorgd een exclusieve reis beleven met verblijf in kleinschalige accommodaties van een zeer hoog niveau. Kandidaten voor deze functie dienen zich comfortabel te voelen in een klein en hecht team. En vinden het fijn om dienstbaar te zijn aan een veeleisende klant uit een hoog segment.

NoBeach Reizen is aangesloten bij GGTO, ANVR, Calamiteitenfonds.

Als officemanager ben je het aanspreekpunt op kantoor voor medewerkers, leveranciers en klanten. Je werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

– bewaken en organiseren back office en planning

– offertes maken, reisbescheiden maken en facturatie

– algemene werkzaamheden

Wat wij verwachten

– werkervaring in de reisbranche is een vereiste, bij voorkeur met ervaring in het managen van een kantoor (bijvoorbeeld als reisbureaumanager) en ervaring in reisverkoop

– minimaal MBO opleiding toerisme

– kennis en ervaring met office programma’s (word, excel, ppt etc.) en boekingssystemen en crm (kennis van Travelspirit is een pr)

– uitstekende beheersing Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift

– ervaring in een luxe branche, bij een luxe merk en kennis van bestemmingen VS en Canada is een pré

– je kunt zelfstandig en zeer nauwkeurig werken, bent representatief en hebt een hands on mentaliteit; bovendien ben je communicatief vaardig, zowel per telefoon, e-mail als persoonlijk

– woonachtig (groot) Amsterdam

– rijbewijs is een vereiste

Wat wij jou bieden

Wij bieden salaris conform CAO reisbranche schaal 5.

Er is ruimte voor initiatief en doorgroeimogelijkheden.

De functie is voor 32 uur per week, verdeeld over vier werkdagen. Op termijn gaan we graag over tot een vast dienstverband met uitbreiding van uren.

Je werkt in een klein en hecht team.

Sollicitatieprocedure

Mail je cv met motivatiebrief naar Sascha Robberecht sascha@nobeach-reizen.nl

Zonder motivatiebrief nemen wij de sollicitatie niet in behandeling.

Aanvang werkzaamheden per direct

Indien je je daar prettiger bij voelt, kan je je sollicitatie anoniem versturen naar:

NoBeach

Postbus 58410

1040 HK AMSTERDAM

Uiteraard wel met vermelding van (mobiel) telefoonnummer op je cv.

Author Dylan Cinjee