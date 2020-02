Nog 10 dagen: win kaartjes voor de Tina Turner Musical met Holiday Extras

Holiday Extras verloot kaartjes voor de Tina Turner Musical, voor jou en je collega’s. Het enige wat jullie daarvoor moeten doen, is zoveel mogelijk boekingen maken.

De Tina Turner Musical is de eerste musical over haar leven, geproduceerd in samenwerking met Tina Turner zelf. Hoe een meisje uit Nutbush, Tennessee, uitgroeide tot de onbetwiste ‘Queen of Rock-‘n-Roll’ – dit is de musical van een doorzetter die zich niet aan de regels hield, maar ze zelf maakte. Dit is het echte, nietsontziende verhaal van Tina Turner. De vrouw die alle vooroordelen over leeftijd, kleur en geslacht heeft getart. In deze musical hoor je natuurlijk ook al haar grote hits, zoals ‘Nutbush city limits’, ‘Private dancer’, ‘What’s love got to do with it’ en ‘The best’.

Dit wil je toch niet missen?

Wil je kans maken, stuur dan elk boekingsnummer (gemaakt vanaf 1 december 2019 tot en met 14 februari 2020) door naar actie@holidayextras.nl.

De winnaar wordt eind februari bekendgemaakt.

