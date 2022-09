Deel dit artikel

Nog maar drie weken en dan vindt de derde editie van TravDay plaats! De aanmeldingen gaan hard en er zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij en meld je aan nu het nog kan!

De beursvloer is opnieuw het kloppende hart waar iedereen elkaar ontmoet en business kan doen. Ook deze editie van TravDay ligt de focus nu vooral op inhoud met onder meer interessante presentaties. Het all-inclusive concept wordt zeer gewaardeerd. Daarom voorzien wij in hapjes, drankjes en een walking dinner.

Ben jij werkzaam in de reiswereld? Dan is TravDay ‘the place to be’ en nodigen wij jou graag uit. De dag wordt afgesloten met een walking dinner en gezellige netwerkborrel. Dit wil je niet missen!

Author Dylan Cinjee