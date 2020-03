Noodloket: welke ondernemer valt tussen wal en schip?

De Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) heeft een brief naar het ministerie van Economische Zaken gestuurd over het noodloket – een nieuw regeling van de overheid voor ondernemers die getroffen worden in de coronacrisis. TravelPro sprak met Ton Brinkman (voorzitter VvKR) en wilde meer weten over de inhoud van de brief en de verwachtingen…



Brinkman: “Zoals het nu is geformuleerd komen de leden van de VvKR niet in aanmerking voor het noodloket, omdat zij bijna allemaal kantoor aan huis houden. Om in aanmerking te komen voor deze maatregel moet je een fysieke winkel hebben. Onze leden werken praktisch gesproken allemaal vanuit huis, terwijl het wel degelijk ondernemers zijn. Zij lopen ook nog financiële risico’s, omdat er al kosten zijn gemaakt richting dmc’s, lokale agenten et cetera.”

Wat zegt Rijksoverheid?

Rijksoverheid schrijft het volgende op haar site: “Het Noodloket is een regeling voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen van de overheid in de coronacrisis. Ondernemers kunnen een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden, die momenteel worden uitgewerkt.” Eén ding is al wel zeker: Om in aanmerking te komen voor het noodloket moeten ondernemers een fysieke inrichting buiten het eigen huis hebben waar zij werkzaamheden verrichten. “De regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten vanwege maatregelen die getroffen zijn door het coronavirus.”

Voor zzp’ers wordt gewerkt aan een aparte regeling, in hoeverre zijn de VvKR-leden geen zzp’er?

Brinkman: “Wij hebben wel veel zzp’ers, maar ook veel ondernemers die werken in ondernemersvormen als een vof of bv. Een beperkt aantal leden heeft personeel in dienst en die hebben dan meestal een bv.”

Wat staat er in de brief van de VvKR richting Ministerie van Economische Zaken en Klimaat?

Brinkman: “In de brief maken we nogmaals duidelijk dat een reisorganisatie met een kantoor aan huis dezelfde risico’s loopt als een reisorganisatie met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. Onze leden hebben te maken met annuleringen, omboekingen en zijn op dit moment druk bezig met repatriëring van hun klanten. De uitgaven zijn al reeds gedaan, vaste lasten lopen door, vele extra kosten worden gemaakt en inkomsten kunnen pas weer in het najaar worden verwacht. Het geld loopt er nu aan drie kanten uit. Het betreft hier VvKR-leden die praktisch gesproken allemaal voldoen aan de nieuwe richtlijn voor pakketreizen en garantieregeling. Daarnaast verzoeken we het ministerie om ons type reisorganisaties gelijk te stellen aan traditionele reisorganisaties.”

Al een reactie gehad op de brief?

Brinkman: “Nee, nog niet.”



De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt, hoe groot acht je de kans dat het nog verandert?

Brinkman: “We hebben goede hoop dat het ministerie dit alsnog gaat aanpassen.”



Als de reisorganisaties niet gelijk worden getrokken, wat betekent dat dan?

Brinkman: “Eigenlijk is dat dan oneerlijke concurrentie, omdat VvKR-leden weliswaar geen of minder huurkosten hebben, maar ze maken wel reisgerelateerde onkosten en in die zin zijn het ook echt allemaal ondernemers. Mocht het niet worden aangepast, dan zullen er zeker een aantal in de problemen komen. Maar we doen er alles aan om ze door het dal heen te helpen.”



Wordt hierin samengewerkt met de ANVR?

Brinkman: “Wij hebben dit kenbaar gemaakt aan de ANVR. Onze wil is er zeker om hierin samen te werken, want samen sta je tenslotte sterker.”

Hoe zit het bij de ANVR? TravelPro legde dit ook voor aan de brancheorganisatie.

Frank Radstake (Consumentenzaken & Sociaal Beleid): “We hebben ook leden die vanuit huis werken, maar dat zijn zzp’ers. Ik acht de kans vrij klein dat ANVR-ondernemers, werkzaam in een andere ondernemersvorm dan als zzp’er, vanuit huis kantoor houden.” Zeker weten doet Radstake dat niet. “Onze leden zijn geregistreerd op hun zakelijke adres, het adres dat ook bekend is bij de Kamer van Koophandel. We weten niet of dit ook het woonadres is. Mochten we wel leden hebben die vanuit huis werken, dan vallen zij nu helaas tussen wal en schip.”

Radstake: “Het noodloket is vooral bedoeld als financiële tegemoetkoming voor bedrijven om de vaste lasten te kunnen betalen, zoals gas, water, licht, huur van je kantoor et cetera. Het gaat dan om een vast bedrag van €4000. Als je werkt vanuit huis heb je dat probleem natuurlijk niet.” Radstake laat ook weten dat de voorwaarden waar ondernemers aan moeten voldoen om in aanmerking te komen (naar verwachting) voor 1 april aanstaande bekend moeten worden gemaakt. “Het is ingewikkeld, het moet goed worden neergezet en is gebaseerd op vertrouwen. Die ruimte moeten we geven.”

