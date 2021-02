Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. verlengt annulering cruises

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH), waar de merken Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises en Regent Seven Seas Cruises onder vallen, verlengt de eerder aangekondigde annulering van cruises voor alle cruisemerken. Het gaat om alle cruises van Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises en Regent Seven Seas Cruises met een vertrekdatum tot en met 31 mei 2021.

NCLH blijft werken aan het onderhoudsplan voor de terugkeer van cruises, om te voldoen aan de vereisten van het Framework for Conditional Sailing Order, uitgegeven door de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Daarnaast blijft de holding samenwerken met de federale overheid, wereldwijde gezondheidsorganisaties en deskundigen van het Healthy Sail Panel om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de gezondheid en veiligheid van gasten, bemanning en gemeenschappen die zij bezoeken te waarborgen.

Gasten die momenteel zijn geboekt op geannuleerde reizen met Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises of Regent Seven Seas Cruises worden verzocht contact op te nemen met hun reisadviseur of de cruisemaatschappij voor meer informatie.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.