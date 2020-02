Norwegian Cruise Line introduceert vernieuwde Norwegian Spirit

Norwegian Cruise Line (NCL) heeft afgelopen vrijdag de volledig vernieuwde Norwegian Spirit onthuld in het kader van het programma The NorwegianEdge. Hiermee laat NCL opnieuw zien dat het zich inzet om het kwaliteitsniveau van de hele vloot te verhogen. Norwegian Spirit vaart vanaf 19 april 2020 vanuit de thuishaven in Athene zevendaagse-cruises naar de Griekse eilanden, Turkije en Israël.

Na 43 dagen in droogdok te hebben gelegen in Marseille is Norwegian Spirit aangekomen in Civitavecchia, Italië, met veertien vernieuwde zalen en extra cabins, vernieuwde openbare ruimtes en prachtige kunst op de romp. Het schip vaart zeventien, twintig en 28-daagse cruises verspreid over drie continenten. Op 14 februari is het schip vanuit Civitavecchia vertrokken en vaart momenteel door naar Dubai en Kaapstad om vervolgens op 19 april aan te komen in haar thuishaven, Athene. Norwegian Spirit biedt tot en met 8 november 2020 zevendaagse-cruises aan naar de Griekse eilanden, Turkije en Israël. Sinds 15 februari is het mogelijk om de nieuwe routes vol met gewilde bestemmingen te boeken. Veel stops bieden extra tijd aan land en er worden zeven of acht havens in een week tijd ontdekt, inclusief Rhodes, Mykonos, Santorini en Corfu in Griekenland, Kusadasi en Istanbul in Turkije, Ashdod en Haifa in Israël en Limassol op Cyprus en twee nieuwe havens voor NCL, Patmos en Volos, Griekenland.

Renovatie

Norwegian Spirit heeft de meest uitgebreide renovaties van boeg tot achtersteven ooit binnen NCL ondergaan. Het schip is onder andere voorzien van een grotere Mandara Spa, inclusief een nieuwe thermische suite en ontspanningsruimte, een grotere Pulse Fitness Center waar gasten hun fitnessroutine kunnen bijhouden en het tweede Onda by Scarpetta restaurant op zee. Nieuwe restaurants die zijn inbegrepen in de prijs zijn onder andere Taste, The Local Bar and Grill, Garden Cafe, The Great Outdoors Bar en Wave Pool Bar. Nieuw op het schip zijn Bliss Ultra Lounge en Spinnaker Lounge, met de Humidor Cigar Lounge, evenals de adult-only spa Spice H20, bestaande uit twee nieuwe hot tubs en een eigen bar, welke ’s avonds wordt omgetoverd tot een uitgaans- gelegenheid. Norwegian Spirit maakt aan boord geen gebruik van plastic wegwerpflessen om gasten meer duurzame opties op zee aan te bieden. Sinds 1 januari 2020 is NCL de eerste grote cruiserederij die plastic wegwerpflessen elimineert op haar hele vloot als onderdeel van de samenwerking met JUST Goods, Inc.

Europa

“Wij zijn verheugd om Norwegian Spirit’s afvaart naar fantastische bestemmingen te vieren na de meest uitgebreide renovaties”, zei Kevin Bubolz, Managing Director Europe. “Europa is de nummer één regio voor internationale afvaarten en wij zijn erg trots om Norwegian Spirit hier te mogen positioneren na haar periode in droogdok. NCL is voor de twaalfde keer op rij benoemd tot ‘Europe’s Leading Cruise Line’ tijdens de World Travel Awards en wij zijn verheugd onze gasten nog meer fantastische routes in de regio aan te bieden. Hierdoor ontdekken zij meer bestemmingen, terwijl zij slechts een keer hun koffer hoeven uit te pakken.”

