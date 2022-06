Norwegian Cruise Line keert terug naar de Canarische Eilanden

Deel dit artikel

Norwegian Cruise Line (NCL) heeft aangekondigd voor het eerst sinds 2017 terug te keren naar de Canarische Eilanden. Na een grootse 22-daagse trans-Atlantische reis van Miami naar Lissabon, keert Norwegian Sun vanaf 21 november 2022 terug naar Europa.

Cruises aan boord van het bijna 2.000 passagiers tellende schip zullen variëren van tien tot veertien dagen en bieden gasten meer flexibiliteit vanwege een brede keuze aan opstaphavens, waaronder Lissabon, Málaga en Santa Cruz de Tenerife. Bovendien zal Norwegian Sun tijdens dit debuutseizoen van zes maanden ook verschillende nieuwe havens voor NCL bezoeken, waaronder Puerto del Rosario (Fuerteventura) en San Sebastián de la Gomera, Ceuta, Agadir en Horta (Azoren).

Winterzon

“De Canarische Eilanden zijn altijd al een trekpleister geweest voor reizigers van over de hele wereld en zeker wanneer ze op zoek zijn naar de broodnodige winterzon”, zegt Harry Sommer, president en CEO van Norwegian Cruise Line. “De nieuwe routes van Norwegian Sun zorgen voor een unieke combinatie van de Canarische Eilanden met havens in Portugal, het vasteland van Spanje en Marokko voor een jaarrond Europa-seizoen. Hierdoor kunnen we onze gasten het hele jaar door het meeste uit hun reis laten halen door middel van het inzetten van negen schepen, verspreid over Europa.”

Europa

Het Europa-cruiseaanbod biedt toegang tot enkele van de meest populaire havens in de regio – variërend van Agadir en Casablanca in Marokko tot Las Palmas en Arrecife in Spanje. Inclusief Norwegian Sun, varen er deze zomer in totaal negen NCL-schepen in Europese wateren die samen de grootste Europese vloot in de geschiedenis van de rederij vormen. NCL’s uitgebreide aanbod van Europese routes in 2022 omvat reizen naar de Griekse Eilanden, de Noorse Fjorden, de Middellandse Zee en de Canarische Eilanden. Daarnaast zal NCL deze zomer gasten meer bieden dan ooit tevoren, vanwege de introductie van de baanbrekende Norwegian Prima klasse. Norwegian Prima is het nieuwste lid van NCL’s vloot en debuteert vanaf augustus 2022 in IJsland.

Author Dylan Cinjee