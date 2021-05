Norwegian Cruise Line komt terug met acht extra schepen

Norwegian Cruise Line (NCL) heeft aangekondigd dat het dit najaar de activiteiten vanuit extra Amerikaanse en internationale havens zal herstarten. De rederij gaat varen met de Norwegian Breakaway, Encore, Escape, Pearl, Jewel, Sun, Spirit en Norwegian’s Pride of America om Hawaï, het Caribisch gebied, het Panamakanaal, Azië en nog veel meer bestemmingen. Eerder deze week kondigde NCL ook haar terugkeer naar Seattle aan voor het cruiseseizoen in Alaska, met een startdatum van 7 augustus. Voor reizen die naar verwachting in de Verenigde Staten plaatsvinden, is het verkrijgen van het Conditional Sailing Certificate van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (“CDC”) vereist.

NCL kondigde de plannen van de hervatting van het cruisen aan voor de volgende schepen:

• Norwegian Joy zal vanaf 19 oktober 2021 vanuit Miami cruisen met vijf tot elf dagen durende Caribische reizen.

• Norwegian Breakaway vaart vanaf 24 oktober 2021 zevendaagse routes naar Bermuda vanuit New York.

• Pride of America biedt vanaf 6 november 2021 zevendaagse reizen tussen de eilanden van Hawaï aan vanuit Honolulu.

• Norwegian Bliss vaart vanaf 7 november 2021 vanuit Los Angeles voor zevendaagse reizen naar de Mexicaanse Rivièra.

• Norwegian Encore biedt vanaf 14 november 2021 reisroutes van zeven nachten aan van Miami naar het Caribisch gebied.

• Vanaf 20 november 2021 zal Norwegian Escape voor het eerst cruisen vanuit Orlando (Port Canaveral), Florida, met zevendaagse routes naar het Caribisch gebied.

• Norwegian Pearl biedt vanaf 23 december 2021 cruises aan vanuit Miami naar het Panamakanaal, de Bahama’s en de Caraïben.

• Vanaf 20 januari 2022 zal Norwegian Jewel het eerste schip in de vloot zijn dat cruises over het Panamakanaal aanbiedt vanuit Panama City (Colón en Fuerte Amador).

• Norwegian Sun vaart vanaf 28 januari 2022 voor het eerst in Azië en biedt een vijfdaagse Japan-reisroute vanuit Hong Kong, voordat een verscheidenheid aan 11-daagse cruises vanuit Hong Kong, Singapore en Bangkok wordt afgelegd.

• Norwegian Spirit maakt vanaf 9 februari 2022 12-daagse reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland maken vanuit Sydney en Auckland, Nieuw-Zeeland.

“Wanneer we onze gasten in juli voor het eerst verwelkomen aan boord van Norwegian Jade, is het precies 500 dagen geleden dat onze schepen voor het laatst zijn uitgevaren”, aldus Harry Sommer, president en CEO van Norwegian Cruise Line. “Ik ben zo blij dat we eindelijk teruggaan naar datgene waar we het meest van houden en ik ben enorm trots dat we onze vloot systematisch blijven herindelen. We hebben altijd gezegd dat we ons niet wilden haasten om weer te gaan varen, maar dat we erop terug zouden komen als we dachten dat we dat veilig konden doen met behoud van onze onvergelijkbare gastervaring. Geleid door de wetenschappelijk onderbouwde protocollen van ons Sail Safe™ gezondheids- en veiligheidsprogramma en in samenwerking met onze bestemmingspartners en met een verscheidenheid aan bestuursorganen, blijven we constante inspanningen leveren om weer veilig te cruisen. We kunnen niet wachten om te zien hoe onze gasten de wereld herontdekken en weer herinneringen opdoen met hun dierbaren.”

Samen met de aankondiging van de herindeling heeft de rederij verschillende cruises van een aantal schepen geannuleerd. Het betreft alle reizen met Pride of America t/m 30 oktober 2021, Norwegian Escape tot en met 2 november 2021, Norwegian Jewel tot en met 9 januari 2022, Norwegian Pearl tot en met 7 december 2021, Norwegian Spirit tot en met 28 januari 2022, Norwegian Sun tot en met 18 januari 2022 en de reisroute van 24 oktober 2021 aan boord van Norwegian Bliss.

Vanwege de eerder bekendgemaakte doorlooptijd die nodig is om een schip opnieuw te lanceren en om het korte cruiseseizoen in Alaska te maximaliseren, heeft de cruisemaatschappij de beslissing genomen om de bemanning van Norwegian Joy naar Alaska over te brengen en heeft ze routes aan boord van Norwegian Joy vanuit Montego Bay, Jamaica geannuleerd. Gasten en travel partners met getroffen reserveringen worden rechtstreeks gecontacteerd.

Het annuleringsbeleid ‘Peace of Mind’ blijft van kracht voor gasten die varen op cruises met inschepingsdata tot en met 31 oktober 2021. Deze gasten hebben de flexibiliteit om hun cruise 15 dagen voor vertrek te annuleren. Degenen die profiteren van het ‘Peace of Mind’ beleid ontvangen een volledige terugbetaling in de vorm van toekomstig cruisetegoed dat kan worden ingezet op elke afvaart tot en met 31 december 2022.

NCL zal in samenwerking met bestemmingspartners en de vooraanstaande experts van de Sail Safe Global Health and Wellness Council aan de herindeling van de vloot blijven werken. De raad zal regelmatig de uitgebreide protocollen van het Sail Safe Health and Safety-programma evalueren en op wetenschap gebaseerde beslissingen nemen om gasten, bemanning en de bestemmingen die het bezoekt te beschermen. Naarmate aanvullende informatie beschikbaar komt, worden updates gepubliceerd op www.ncl.com/sail-safe.

