Norwegian Cruise Line kondigt extra cruises aan vanuit de V.S.

Norwegian Cruise Line (NCL) kondigt aan dat er extra cruisereizen plaats gaan vinden vanaf New York, Los Angeles, Port Canaveral en Miami. Daarnaast heeft NCL bevestigd dat het nieuwste en innovatieve schip, Norwegian Encore, Norwegian Bliss zal vervangen in Alaska aankomende zomer.

Als onderdeel van het herstartplan kondigt NCL de langverwachte terugkeer vanuit Miami aan, de cruise hoofdstad van de wereld, met Norwegian Gem. Norwegian Gem maakt vanaf 15 augustus 2021 zevendaagse cruises naar het Caribisch gebied en een vierdaagse cruise naar de Bahama’s in november. NCL heeft ook de verkoop geopend voor extra cruisereizen naar Bermuda, startend op 26 september 2021 vanaf New York met Norwegian Breakaway; de Mexicaanse Riviera op 24 oktober 2021 vanaf Los Angeles, aan boord van Norwegian Bliss; en het Caribisch gebied op 13 november 2021 vanaf Port Canaveral, Florida met Norwegian Escape.

In aanvulling hierop, maakt Norwegian Encore – het nieuwste schip van de vloot – haar debuut aan de West Coast en vervangt zoals eerder aangekondigd, Norwegian Bliss voor het zomercruiseseizoen van 2021. Norwegian Encore vaart vanuit Seattle naar de havens Juneau, Skagway, Ketchikan en Icy Strait Point in Alaska, waarbij reizigers genieten van een majestueus uitzicht op Endicott Arm en Dawes Glacier of Glacier Bay. Gasten en reispartners met beïnvloedde reserveringen worden rechtstreeks gecontacteerd. Alle reizen in de V.S. zijn afhankelijk van het ontvangen van autorisatie van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

“Met deze extra routes bieden we reizigers meer mogelijkheden om te varen vanuit enkele van hun favoriete thuishavens en naar een aantal van hun gewenste bestemmingen,” vertelt Harry Sommer, president en Chief Executive Officer van Norwegian Cruise Line. “We zijn erg enthousiast om opnieuw in de Verenigde Staten te cruisen en om als eerst uit te varen met ons nieuwste en mooie schip Norwegian Encore. We kunnen haar opnieuw introduceren aan onze gasten en hen uitnodigen om haar aanbod van wereldklasse te ervaren, wanneer ze haar debuut in Seattle en Alaska maakt.”

Het Peace of Mind beleid van NCL blijft in werking voor gasten die op cruises varen met inschepingsdata tot 31 oktober 2021. Deze gasten hebben de flexibiliteit om hun cruise 15 dagen voor vertrek te annuleren. Degenen die profiteren van het Peace of Mind beleid, ontvangen een volledige terugbetaling in de vorm van een toekomstig cruisekrediet dat kan worden toegepast op elke cruise tot 31 december 2022.

NCL zal in samenwerking met bestemmingspartners en de vooraanstaande experts van de Sail Safe Global Health and Wellness Council aan de herindeling van de vloot blijven werken. De raad evalueert regelmatig de uitgebreide protocollen van het Sail Safe™ Health and Safety programma en neemt op wetenschap gebaseerde beslissingen om gasten, bemanning en de bestemmingen die de rederij bezoekt te beschermen. Naarmate aanvullende informatie beschikbaar komt, worden updates gepubliceerd op ncl.com/sail-safe. Reizigers die op zoek zijn naar de laatste details over de herplaatsing van NCL, kunnen hier klikken.

